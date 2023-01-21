Трагедия в Броварах: у Зеленского рассказали, когда появятся первые результаты расследования

В Броварах 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. Первые результаты расследования катастрофы могут появиться в конце следующей недели

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский, сообщает 24 Канал.

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Когда будут первые результаты расследования

По словам Вениславского, в настоящее время продолжается расследование авиакатастрофы в Броварах.

Еще идет расследование. Рассматриваются по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому рано говорить о причинах. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже на днях, мы получим более или менее понятную картину произошедшего.

– заметил представитель президента в Верховной Раде.

Он надеется, что первые результаты будут ориентировочно к концу следующей недели.

Трагедия в Броварах 18 января: коротко

Утром 18 января Украину всколыхнула ужасная новость – в Броварах упал вертолет ГСЧС. Трагедия произошла возле детского сада, в котором в момент крушения находились 73 ребенка.

Вертолет летел в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Руководство Министерства внутренних дел часто посещало передовую, чтобы увидеть ситуацию воочию и проинспектировать обеспечение находящихся там подразделений МВД.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Марьяны Ревы, сейчас можно утвердительно говорить о 14 погибших. Среди жертв авиакатастрофы был один ребенок – девочка 2017 года рождения.

Правительство создало специальную рабочую группу для расследования трагедии. Туда вошли исполняющий обязанности главы МВД, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может длиться долго. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире, поскольку нужно собрать фактически каждую деталь вертолета.