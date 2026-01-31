Родина з двома дітьми підірвалася на російській міні "Пелюстка" в Херсоні

Зранку в суботу, 31 січня, сім'я з двома дітьми постраждали через російську міну в Херсоні. ЖИтелі отримали травми.

Про це пишуть у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про постраждалих людей у Херсоні?

Родина близько 07:30 їхала містом на авто. В якийсь момент машина наїхала на заборонені протипіхотні міни "Пелюстка", які часто росіяни скидають із дронів. Унаслідок цього автівка підірвалася.

Серед постраждалих через детонацію міни були дві дівчинки п'яти та двох років. Також поранені 47-річний чоловік та 34-річна жінка.

Лікарі діагностували в постраждалих контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Допомогу жителям надали просто на місці.

Через російські атаки по Україні зросла кількість жертв: останні новини