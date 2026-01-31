Семья с двумя детьми подорвалась на российской мине "Лепесток" в Херсоне
- В Херсоне семья с двумя детьми подорвалась на российской мине "Лепесток".
- Врачи диагностировали у пострадавших контузии и ранения, помощь оказали на месте.
Утром в субботу, 31 января, семья с двумя детьми пострадали из-за российской мины в Херсоне. Жители получили травмы.
Об этом пишут в Херсонской областной военной администрации.
Смотрите также Сыплют десятками в окопы: на что способны смертельные мины "Лепесток"
Что известно о пострадавших людях в Херсоне?
Семья около 07:30 ехала по городу на авто. В какой-то момент машина наехала на запрещенные противопехотные мины "Лепесток", которые часто россияне сбрасывают с дронов. В результате этого автомобиль подорвался.
Среди пострадавших из-за детонации мины были две девочки пяти и двух лет. Также ранены 47-летний мужчина и 34-летняя женщина.
Врачи диагностировали у пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Помощь жителям оказали прямо на месте.
Из-за российских атак по Украине возросло количество жертв: последние новости
После атаки на пассажирский поезд на Харьковщине, произошедшей 27 января, количество погибших возросло до 6. Всего в момент атаки в поезде находился 291 пассажир. Большинство людей сразу же эвакуировали, травмы получили два человека.
Также ночью 27 января в Одессе враг атаковал жилые дома, где были разрушены квартиры и возникли пожары. Количество погибших возросло до двух, а 8 человек были ранены.
Той же ночью дроны летели на Николаевскую область. Удар произошел по энергетической инфраструктуре. Было один частный дом, тяжелые ранения получила 59-летняя женщина.