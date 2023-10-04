Знову пригріє: коли почнеться бабине літо і як довго воно буде в Україні

У перші дні жовтня в частині областей відчутно знизилася температура. Втім, синоптики прогнозують, що потепління ще буде.

Коли знову пригріє, і як довго буде бабине літо, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, він зауважив, що жовтень цього року очікується помірно теплим.

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Коли в Україні знову потеплішає

Зауважимо, наприкінці вересня синоптик прогнозував, що з перших чисел жовтня в Україні знизиться температура. Похолодання почнеться з Заходу та Півночі на 4 – 7 градусів. Втім, середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму.

Далі, у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться.

Кібальчич зауважив, що у цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Вночі очікуються заморозки, а вдень температура ледь перевищуватиме 13 – 16 градусів тепла.

Після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску,

– зазначив синоптик.

Додав, що також зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Стосовно першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні, за винятком високогірних районів Карпат.

Бабине літо настане у другій половині місяця,

– підкреслив Кібальчич.

Водночас додав, що його тривалість поки визначити складно.

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Що таке бабине літо і коли воно настає