Знову пригріє: коли почнеться бабине літо і як довго воно буде в Україні
Джерело:Meteoprog
У перші дні жовтня в частині областей відчутно знизилася температура. Втім, синоптики прогнозують, що потепління ще буде.
Коли знову пригріє, і як довго буде бабине літо, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, він зауважив, що жовтень цього року очікується помірно теплим.
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Коли в Україні знову потеплішає
Зауважимо, наприкінці вересня синоптик прогнозував, що з перших чисел жовтня в Україні знизиться температура. Похолодання почнеться з Заходу та Півночі на 4 – 7 градусів. Втім, середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму.
Далі, у другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурний фон відчутно знизиться.
Кібальчич зауважив, що у цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Вночі очікуються заморозки, а вдень температура ледь перевищуватиме 13 – 16 градусів тепла.
Після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску,
– зазначив синоптик.
Додав, що також зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Стосовно першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні, за винятком високогірних районів Карпат.
Бабине літо настане у другій половині місяця,
– підкреслив Кібальчич.
Водночас додав, що його тривалість поки визначити складно.
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Що таке бабине літо і коли воно настає
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що насправді в офіційній синоптичній науковій термінології немає взагалі такого терміну як "бабине літо". Він суто народний.
- Погодні процеси, які люди так називають, відбуваються переважно після перших заморозків, першого холоду.
- "Тобто це найчастіше наприкінці вересня або жовтня, коли знову наступає період такої антициклональної погоди, але вже після того, як були перші відчутні зниження температури", – пояснила Наталія Птуха.
- Тож бабиного літа цього року ще не було. Цікаво, що метеорологічна осінь настане, коли середньодобова температура опуститься нижче за +15 градусів.