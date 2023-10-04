Снова пригреет: когда начнется бабье лето и как долго оно будет в Украине
Источник:Meteoprog
В первые дни октября в части областей ощутимо снизилась температура. Однако синоптики прогнозируют, что потепление еще будет.
Когда снова пригреет, и как долго будет бабье лето, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, он заметил, что октябрь в этом году ожидается умеренно теплым.
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Когда в Украине снова потеплеет
Отметим, в конце сентября синоптик прогнозировал, что с первых чисел октября в Украине снизится температура. Похолодание начнется с Запада и Севера на 4 – 7 градусов. Впрочем, среднесуточные значения все равно будут превышать норму.
Далее, во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и постепенное смещение в более южные широты. Поскольку в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, то по мере своего продвижения температурный фон ощутимо снизится.
Кибальчич отметил, что в этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Ночью ожидаются заморозки, а днем температура будет еле-еле превышать 13 – 16 градусов тепла.
После 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления,
– отметил синоптик.
Добавил, что возрастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности. Что касается первого снега, то маловероятно его выпадение в октябре, за исключением высокогорных районов Карпат.
Бабье лето наступит во второй половине месяца,
– подчеркнул Кибальчич.
В то же время добавил, что его продолжительность пока определить сложно.
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Что такое бабье лето и когда оно наступает
- Раньше в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что на самом деле в официальной синоптической научной терминологии вообще нет такого термина как "бабье лето". Он чисто народный.
- Погодные процессы, которые люди так называют, происходят в основном после первых заморозков, первого холода.
- "То есть это чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые понижения температуры", – пояснила Наталья Птуха.
- Так что бабьего лета в этом году еще не было. Интересно, что метеорологическая осень наступит, когда среднесуточная температура опустится ниже +15 градусов.