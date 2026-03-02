"Росіяни не можуть розпочати березневий наступ": Зеленський назвав причину провалу окупантів

Україна цілком розуміє плани російської армії. Проте досягти успіхів у втіленні своїх намірів противнику не вдається. На це окупанти не мають ні сил, ні фактичного розуміння ситуації на фронті.

Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання медіа.

Що стало причиною невдачі росіян?

Володимир Зеленський розповів, що згідно з отриманими документами про плани країни-агресорки на 2025 – 2027 роки, ворожі війська так і не змогли досягнути своїх поставлених цілей.

Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також. Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон,

– пояснив Зеленський.

Зі свого боку Україна повністю розуміє наміри противника. Проте їхні плани й карти, за словами президента, не мають нічого спільного з реальністю, адже окупанти не можуть виконати завдання.

Глава держави також зазначив, що наступальна операція, яку Росія мала почати навесні, залежала від результатів на кінець 2025 року. Втім, окупанти не впоралися з поставленими завданнями.

Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їх сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли,

– підкреслив президент.

Як просувається український наступ?