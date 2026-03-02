"Россияне не могут начать мартовское наступление": Зеленский назвал причину провала оккупантов
- Президент заявил, что российская армия не смогла реализовать свои планы.
- Украина хорошо понимает намерения противника и эффективно им противодействует.
Украина вполне понимает планы российской армии. Однако достичь успехов в воплощении своих намерений противнику не удается. На это у оккупантов нет ни сил, ни фактического понимания ситуации на фронте.
Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы медиа.
Что стало причиной неудачи россиян?
Владимир Зеленский рассказал, что согласно полученным документам о планах страны-агрессора на 2025 – 2027 годы, вражеские войска так и не смогли достичь своих поставленных целей.
Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, хотят продолжать направление Запорожской области, направление Днепра также. Им сложно, но они смотрят на Одесский регион,
– объяснил Зеленский.
Со своей стороны Украина полностью понимает намерения противника. Однако их планы и карты, по словам президента, не имеют ничего общего с реальностью, ведь оккупанты не могут выполнить задачу.
Глава государства также отметил, что наступательная операция, которую Россия должна была начать весной, зависела от результатов на конец 2025 года. Впрочем, оккупанты не справились с поставленными задачами.
Их карты не совпадают с реальностью – где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно тот, который они хотели,
– подчеркнул президент.
Как продвигается украинское наступление?
С 29 января украинские войска на Александровском направлении освободили 9 населенных пунктов. Продвижение фиксировали вблизи населенных пунктов Злагода, Новогригорьевка, Новониколаевка, Степная и Терновое. Как уточняют в Генштабе, наступление проводят подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что украинские силы достигают реальных и весомых успехов на фронте, тогда как Россия полностью провалила все свои стратегические планы на осенне-зимний период.
К тому же по словам Кита Келлога, Россия уже не способна победить в этой войне, ее военный потенциал существенно подорван.