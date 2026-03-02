Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы медиа.

Что стало причиной неудачи россиян?

Владимир Зеленский рассказал, что согласно полученным документам о планах страны-агрессора на 2025 – 2027 годы, вражеские войска так и не смогли достичь своих поставленных целей.

Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, хотят продолжать направление Запорожской области, направление Днепра также. Им сложно, но они смотрят на Одесский регион,

– объяснил Зеленский.

Со своей стороны Украина полностью понимает намерения противника. Однако их планы и карты, по словам президента, не имеют ничего общего с реальностью, ведь оккупанты не могут выполнить задачу.

Глава государства также отметил, что наступательная операция, которую Россия должна была начать весной, зависела от результатов на конец 2025 года. Впрочем, оккупанты не справились с поставленными задачами.

Их карты не совпадают с реальностью – где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно тот, который они хотели,

– подчеркнул президент.

Как продвигается украинское наступление?