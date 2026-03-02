Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання медіа.
Що стало причиною невдачі росіян?
Володимир Зеленський розповів, що згідно з отриманими документами про плани країни-агресорки на 2025 – 2027 роки, ворожі війська так і не змогли досягнути своїх поставлених цілей.
Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також. Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон,
– пояснив Зеленський.
Зі свого боку Україна повністю розуміє наміри противника. Проте їхні плани й карти, за словами президента, не мають нічого спільного з реальністю, адже окупанти не можуть виконати завдання.
Глава держави також зазначив, що наступальна операція, яку Росія мала почати навесні, залежала від результатів на кінець 2025 року. Втім, окупанти не впоралися з поставленими завданнями.
Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їх сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли,
– підкреслив президент.
Як просувається український наступ?
З 29 січня українські війська на Олександрівському напрямку звільнили 9 населених пунктів. Просування фіксували поблизу населених пунктів Злагода, Новогригорівка, Новомиколаївка, Степова та Тернове. Як уточнюють у Генштабі, наступ проводять підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що українські сили досягають реальних і вагомих успіхів на фронті, тоді як Росія повністю провалила всі свої стратегічні плани на осінньо-зимовий період.
До того ж за словами Кіта Келлога, Росія вже не здатна перемогти у цій війні, її військовий потенціал суттєво підірвано.