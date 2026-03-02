Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання медіа.

Що стало причиною невдачі росіян?

Володимир Зеленський розповів, що згідно з отриманими документами про плани країни-агресорки на 2025 – 2027 роки, ворожі війська так і не змогли досягнути своїх поставлених цілей.

Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок Запорізької області, напрямок Дніпра також. Їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон,

– пояснив Зеленський.

Зі свого боку Україна повністю розуміє наміри противника. Проте їхні плани й карти, за словами президента, не мають нічого спільного з реальністю, адже окупанти не можуть виконати завдання.

Глава держави також зазначив, що наступальна операція, яку Росія мала почати навесні, залежала від результатів на кінець 2025 року. Втім, окупанти не впоралися з поставленими завданнями.

Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їх сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли,

– підкреслив президент.

Як просувається український наступ?