Володимир Зеленський наголосив на важливості вступу України до Європейського союзу. Також він пояснив, що може гарантувати безпеку нашій країні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію президента України та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі 17 серпня.

Важливо Зеленський та Урсула фон дер Ляєн розпочали пресконференцію у Брюсселі: головні заяви лідерів

Як Україна та ЄС співпрацюватимуть у питаннях оборони?

"Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як 5 стаття НАТО. Ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. Ми чули від Дональда Трампа, що США та Росія дивляться на це так само. Тому ми говорили про вступ до ЄС", – заявив Зеленський.

Немає бути жодного розділення між Україною та Молдовою (щодо вступу до Євросоюзу – 24 Канал). Це, на думку українського лідера, було б поганим кроком. Якщо буде такий поділ, то це означатиме, що Європа розділена щодо України, і немає спільної та міцної позиції щодо гарантій. Це, як дехто вважає в Європі, погіршить стан речей.

Також Зеленський наголосив, що під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн вони обговорювали питання оборони.

Ми погодились працювати активніше у таких програмах як SAFE (оборонна ініціатива ЄС – 24 Канал), і я розраховую на підтримку з дронами. Це важливо,

– підкреслив український президент.

Крім того, Зеленський подякував президентці Єврокомісії за запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії. Однак важливо, на його думку, готувати 19-й санкційний пакет, щоб Росія бачила серйозність намірів України та Європи.

"Російський стратегічний напрямок є антиєвропейським, тому маємо продовжувати обмеження російського потенціалу", – наголосив український лідер.

Зазначимо, що Володимир Зеленський сказав, що наразі не ознайомився з баченням Кремля гарантій безпеки для України. Він має вислухати їх від президента США.

Водночас президент України вважає надійною гарантією безпеки для України сильну армію. Однак забезпечити її може лише сама Україна за підтримки як внутрішніх виробників зброї, так і європейських та американських військових підприємств.