Коли набудуть чинності нові санкції?

У Брюсселі запевнили, що 18-й пакет санкції проти Росії набере чинності вже до кінця цього тижня. Про це заявила заступниця речника Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся,

– зазначила Подеста.

Заступниця речника також повідомила, що зараз Єврокомісія зосереджується повністю на тому, щоб ухвалені санкційні пакети були виконані.

За словами чиновниці, санкції потребують постійної роботи, оскільки компанії знаходять способи їх обійти.

Нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу,

– додала Подеста.

Що ЄС затвердив у 18-му пакеті санкцій?

Зауважимо, що ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії ще 18 липня. Він передбачає динамічне зниження граничної ціни на нафту, що транспортується морем, – з нинішніх 60 доларів за барель орієнтовно до 45 доларів. Також передбачається:

повна заборона на імпорт нафтопродуктів з російської нафти;

санкції проти російського фонду прямих інвестицій;

заборона SWIFT для ще 22 російських банків;

заборона усіх транзакцій щодо трубопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2";

санкції 22 компаній військової промисловості, які підтримують ВПК Росі;

заборона транзакцій для фінансових операторів третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції;

санкції проти китайських банків, які допомагають Росії обходити обмеження;

заборона експорту технологій, які Росія використовує у дронах;

санкції проти найбільшого НПЗ "Роснєфті" в Індії.

Важливо! Представниця Єврокомісії також розповіла, що у Брюсселі працюють "над майбутніми санкціями, щоб чинити ще більший тиск на Росію".