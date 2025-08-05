Когда вступят в силу новые санкции?

В Брюсселе заверили, что 18-й пакет санкций против России вступит в силу уже до конца этой недели. Об этом заявила заместитель спикера Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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18-й пакет санкций вступит в силу через несколько дней, в конце недели, если я не ошибаюсь,

– отметила Подеста.

Заместитель спикера также сообщила, что сейчас Еврокомиссия сосредотачивается полностью на том, чтобы принятые санкционные пакеты были выполнены.

По словам чиновницы, санкции требуют постоянной работы, поскольку компании находят способы их обойти.

Нам нужно находить новые способы имплементации санкций, которые мы утвердили, и это часть естественного процесса,

– добавила Подеста.

Что ЕС утвердил в 18-м пакете санкций?

Заметим, что ЕС принял 18-й пакет санкций против России еще 18 июля. Он предусматривает динамичное снижение предельной цены на нефть, транспортируемой морем, – с нынешних 60 долларов за баррель ориентировочно до 45 долларов. Также предусматривается:

полный запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти;

санкции против российского фонда прямых инвестиций;

запрет SWIFT для еще 22 российских банков;

запрет всех транзакций по трубопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2";

санкции 22 компаний военной промышленности, которые поддерживают ВПК России;

запрет транзакций для финансовых операторов третьих стран, которые помогают России обходить санкции;

санкции против китайских банков, которые помогают России обходить ограничения;

запрет экспорта технологий, которые Россия использует в дронах;

санкции против крупнейшего НПЗ "Роснефти" в Индии.

Важно! Представительница Еврокомиссии также рассказала, что в Брюсселе работают "над будущими санкциями, чтобы оказать еще большее давление на Россию".