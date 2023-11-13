У таких випадках мовиться про застосування 5 статті НАТО, але фактично критеріїв для цього не було. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Дія 5 статті

Одне з ключових положень 5 пункту Альянсу про оборону передбачає допомогу союзників, якщо хтось із країн-членів зазнав збройного нападу. Ця допомога може мати не лише військовий характер. Важливо, що поняття "збройний напад" чітко не прописано. Але в документах ООН міститься широкий перелік ознак агресії.

За словами Тараса Жовтенка, термін "військова збройна зовнішня агресія" з точки зору міжнародного права має три обов'язкові складові:

цей акт агресії має здійснюватися регулярними збройними силами третьої країни;

дії цих регулярних підрозділів мають бути затверджені вищим військовим керівництвом цієї країни;

затверджений вищим військовим керівництвом план агресії проти країни-члена НАТО має бути також затверджений і політичним керівництвом.

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"Навіть якщо одного положення немає, країні-члену Альянсу важко довести іншим країнам необхідність активації 5 статті. Досить специфічний бюрократичний механізм. Тому якщо подивитися інциденти з російськими ракетами та дронами на території, зокрема, Румунії, тому немає навіть одного положення, щоб на практиці довести", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.

Але в ситуації з Україною і те, як Росія завдає ударів по території нашої країни, всі три перелічені компоненти є. Тому тут питань із активацією 5 статті бути не може.

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