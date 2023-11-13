У таких випадках мовиться про застосування 5 статті НАТО, але фактично критеріїв для цього не було. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.
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Дія 5 статті
Одне з ключових положень 5 пункту Альянсу про оборону передбачає допомогу союзників, якщо хтось із країн-членів зазнав збройного нападу. Ця допомога може мати не лише військовий характер. Важливо, що поняття "збройний напад" чітко не прописано. Але в документах ООН міститься широкий перелік ознак агресії.
За словами Тараса Жовтенка, термін "військова збройна зовнішня агресія" з точки зору міжнародного права має три обов'язкові складові:
- цей акт агресії має здійснюватися регулярними збройними силами третьої країни;
- дії цих регулярних підрозділів мають бути затверджені вищим військовим керівництвом цієї країни;
- затверджений вищим військовим керівництвом план агресії проти країни-члена НАТО має бути також затверджений і політичним керівництвом.
Тарас Жовтенко про роботу 5 статті НАТО: дивитись відео
"Навіть якщо одного положення немає, країні-члену Альянсу важко довести іншим країнам необхідність активації 5 статті. Досить специфічний бюрократичний механізм. Тому якщо подивитися інциденти з російськими ракетами та дронами на території, зокрема, Румунії, тому немає навіть одного положення, щоб на практиці довести", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.
Але в ситуації з Україною і те, як Росія завдає ударів по території нашої країни, всі три перелічені компоненти є. Тому тут питань із активацією 5 статті бути не може.
Російські ракети на території Румунії та Польщі: основні новини
- 10 лютого 2023 року Росія вчергове вдалася до масованої атаки по території України. Внаслідок цього ракети країни-окупантки перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Спочатку румунське керівництво заперечувало цей факт.
- У жовтні трапився наступний інцидент – на території Румунії впали російські дрони-камікадзе, якими ворог тероризує Україну. Утім, румунські посадовці, які займалися розслідуванням, за декілька днів повідомили, що падіння трапилося випадково.
- У квітні на півночі Польщі неподалік міста Бидгощ знайшли уламки ракети з російським написом. Місцеві ЗМІ зазначали, що мовиться про ракету типу "повітря – поверхня".