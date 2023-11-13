В таких случаях речь идет о применении статьи 5 НАТО, но фактически критериев для этого не было. Об этом 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Действие 5 статьи

Одно из ключевых положений 5 пункта Альянса об обороне предполагает помощь союзников, если кто-то из стран-членов подвергся вооруженному нападению. Эта помощь может носить не только военный характер. Важно, что понятие "вооруженное нападение" четко не прописано. Но в документах ООН содержится широкий список признаков агрессии.

По словам Тараса Жовтенко, термин "военная вооруженная внешняя агрессия" с точки зрения международного права имеет три обязательных составляющих:

этот акт агрессии должен совершаться регулярными вооруженными силами третьей страны;

действия этих регулярных подразделений должны быть утверждены высшим военным руководством этой страны;

утвержденный высшим военным руководством план агрессии против страны-члена НАТО должен быть утвержден и политическим руководством.

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"Даже если одного положения нет, стране-члену Альянса трудно доказать другим странам необходимость активации 5 статьи. Достаточно специфический бюрократический механизм. Поэтому если посмотреть инциденты с российскими ракетами и дронами на территории, в частности Румынии, поэтому нет даже одного положения, чтобы на практике доказать", – объяснил эксперт по международной безопасности.

Но в ситуации с Украиной и то, как Россия наносит удары по территории нашей страны, все три перечисленных компонента есть. Поэтому здесь вопросов с активацией 5 статьи быть не может.

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