Боротьба з "Орланами" – першочергове завдання: чим загрожують російські БпЛА

Від початку повномасштабної війни росіяни використовують розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Він має ряд характеристик та особливий спектр задач.

Про них у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зазначив, що це "непогана машина".

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Характеристика "Орланів"

Безпілотник типу "Орлан" невеликий за розмірами, важить 14 кілограмів, має розмах крил до 3 метрів і запускається зі самої звичайної катапульти. Він перебуває у повітрі до 16 годин, може підніматися на висоту до 5 тисяч метрів, а його швидкість сягає від 90 до 120 кілометрів на годину.

"Військові відзначають, що зазвичай він кружляє у повітрі на висоті 3 тисячі метрів. Його майже не видно через малі розміри. Але він знімає координати і коригує вогонь. У Херсоні, до речі, таке спостерігали", – відзначив Жданов.

Оператор може керувати подібним дроном на відстані до 120 кілометрів. Працювати він може як у режимі онлайн, так і офлайн. Для цього попередньо програмується район і маршрут. Відфотографувавши задану місцевість, "Орлан" повертається на місце вильоту. Його приземлення відбувається завдяки парашутам.

"Безпосередньо в "Орлан-10" покращені характеристики. Він може підніматися на висоту до 6 тисяч метрів, вага у нього збільшена до 18 кілограмів і від 10 до 18 годин – час польоту, залежно від висоти і навантаженості", – додав військовий експерт.

Олег Жданов про російські "Орлан-10": дивитись відео

Небезпека "Орлан-10"

БпЛА використовує дві навігаційні системи GLONASS та GPS. Якщо сигнал глушиться, то оператор може застосовувати режим візуалізації.

Найстрашніше для нас те, що цей дрон створений для ударно-вогневого комплексу, пов'язаного з артилерію. Такі системи як "Торнадо" зав'язані на "Орлани". Вони передають координати, цілі і коригують вогонь артилерії. Тобто якщо з'явився "Орлан" – буде вогневий наліт,

– пояснив військовий експерт.

Наразі окупанти навчилися використовувати "Орлани" ще й у якості розвідника для піхоти. Тому боротьба з такими видами дронів – першочергова задача.

"Побачити їх складно, але можна за допомогою тепловізійних камер, радіолокаційних станцій – питання розміру, щоб потрапити", – додав Олег Жданов.

Російські "Орлан-10": основні новини

Попри свої характеристики, безпілотники "Орлан-10" мають ряд недоліків: в них досить слабка оптика. Деякі експерти наголошували, що боротися в першу чергу варто не з самими дронами, а їхніми операторами.

Станом на кінець 2022 року відомо, що Росія отримувала комплектуючі для дрона "Орлан-10" від західних компаній. Зокрема мовилося про використання мікроелектроніки американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.

На початку 2023 року окупанти "модифікували" дані дрони і використовували їх для скидання боєприпасів. Засобами радіоелектронної боротьби вдалося приземлити російський "Орлан-10" з двома підвісами касет до ВОГ.

Зазначимо, за деякими даними станом на 2021 рік офіційно було відомо про понад 1 тисячу одиниць безпілотників, які перебували на озброєнні в окупантів. На момент повномаштабного вторгнення ця кількість скоротилася наполовину. Росіяни використовували дешеві камери для їхньої комплектації та навіть робили паливні баки з пластмасових пляшок. Наразі вони налагодили їхнє виробництво.