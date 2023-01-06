Як повідомив начальник штабу та заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, засобами радіоелектронної боротьби вдалося приземлити російський "Орлан-10" з двома підвісами касет до ВОГ.

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Відповідно, ворог намагається використовувати свої розвідувальні БпЛА для ураження наземних цілей шляхом скиду осколкових боєприпасів.

Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти. Сили оборони контролюють цю ситуацію і вживають необхідні заходи для максимального захисту нашого неба від ворожих БпЛА,

– наголосив Павлюк.

Окупанти використовують "Орлани" для скидання боєприпасів / Фото Олександра Павлюка

Що відомо про безпілотники типу "Орлан" Це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Він вважається одним з найновітніших апаратів такого типу в російській армії. Вони оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів й можуть підійматися на 5 кілометрів, що робить їх недосяжними для частини протиповітряної оборони. Але зазвичай ці апарати діють нижче – на висотах близько 2 кілометрів.

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4 січня було продуктивним для наших захисників. Їм вдалося "приземлити" ворожий штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та ворожий безпілотник "Орлан-10".

2 січня, коли Росія продовжувала завдавати ракетних обстрілів по Україні, наші Повітряні сили також ліквідували два БпЛА "Орлан-10".

Додамо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 844 БпЛА оперативно-тактичного рівня.