Как сообщил начальник штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, средствами радиоэлектронной борьбы удалось приземлить российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.

Важно ВСУ поразили вражеские казармы на Херсонщине, Россия хочет захватить всю Донбасс: главное из Генштаба

Соответственно, враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов.

Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты. Силы обороны контролируют эту ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты нашего неба от враждебных БПЛА,

– подчеркнул Павлюк.

Оккупанты используют "Орланы" для сброса боеприпасов / Фото Александра Павлюка

Что известно о беспилотниках типа "Орлан" Это многоцелевой российский беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Он считается одним из новейших аппаратов такого типа в русской армии. Они оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов и могут подниматься на 5 километров, что делает их недосягаемыми для части противовоздушной обороны. Но обычно эти аппараты действуют ниже – на высотах около 2 километров.

Украинские защитники решительно уничтожают российские БПЛА

4 января было продуктивным для наших защитников. Им удалось "приземлить" вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и вражеский беспилотник "Орлан-10".

2 января, когда Россия продолжала наносить ракетные обстрелы по Украине, наши Воздушные силы также ликвидировали два БПЛА "Орлан-10".

В целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1844 БпЛА оперативно-тактического уровня.