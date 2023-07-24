Борьба с "Орланами" – первоочередная задача: чем угрожают российские БПЛА

С начала полномасштабной войны россияне используют разведывательный беспилотник "Орлан-10". Он имеет ряд характеристик и особый спектр задач.

О них в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что это "неплохая машина".

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Характеристика "Орланов"

Беспилотник типа "Орлан" невелик по размерам, весит 14 килограммов, имеет размах крыльев до 3 метров и запускается с самой обычной катапульты. Он находится в воздухе до 16 часов, может подниматься на высоту до 5 тысяч метров, а его скорость составляет от 90 до 120 километров в час.

"Военные отмечают, что обычно он кружит в воздухе на высоте 3 тысячи метров. Его почти не видно из-за малых размеров. Но он снимает координаты и корректирует огонь. В Херсоне, кстати, такое наблюдали", – отметил Жданов.

Оператор может управлять подобным дроном на расстоянии до 120 километров. Работать он может как в режиме онлайн, так и оффлайн. Для этого предварительно программируется район и маршрут. Отфотографировав заданную местность, "Орлан" возвращается на место вылета. Его приземление происходит благодаря парашютам.

"Непосредственно у "Орлан-10" улучшены характеристики. Он может подниматься на высоту до 6 тысяч метров, вес у него увеличен до 18 килограммов и от 10 до 18 часов – время полета, в зависимости от высоты и нагрузки", – добавил военный эксперт.

Олег Жданов о российских "Орлан-10": смотреть видео

Опасность "Орлан-10"

БПЛА использует две навигационные системы GLONASS и GPS. Если сигнал глушится, оператор может применять режим визуализации.

Самое страшное для нас то, что этот дрон создан для ударно-огневого комплекса, связанного с артиллерией. Такие системы как "Торнадо" завязаны на "Орланы". Они передают координаты, цели и корректируют огонь артиллерии. То есть если появился "Орлан" – будет огневой налет,

– объяснил военный эксперт.

Пока оккупанты научились использовать "Орланы" еще и в качестве разведчика для пехоты. Поэтому борьба с такими видами дронов – первоочередная задача.

"Увидеть их сложно, но можно с помощью тепловизионных камер, радиолокационных станций – вопрос размера, чтобы попасть", – добавил Олег Жданов.

Российские "Орлан-10": основные новости

Несмотря на свои характеристики, беспилотники "Орлан-10" имеют ряд недостатков : у них довольно слабая оптика. Некоторые эксперты отмечали, что бороться в первую очередь следует не с самими дронами, а их операторами.

По состоянию на конец 2022 года известно, что Россия получала комплектующие для дрона "Орлан-10" от западных компаний. В частности, говорилось об использовании микроэлектроники американских Analog Devices, Texas Instruments, компании Xilinx (принадлежит AMD) и тайваньской Getac, а также японские двигатели Saito.

В начале 2023 года оккупанты "модифицировали" данные дроны и использовали их для сброса боеприпасов. Средствами радиоэлектронной борьбы удалось приземлить российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.

Отметим, по некоторым данным на 2021 год официально было известно о более чем 1 тысяче единиц беспилотников, находившихся на вооружении у оккупантов. К моменту полномасштабного вторжения это количество сократилось наполовину. Россияне использовали дешевые камеры для их комплектации и даже производили топливные баки из пластмассовых бутылок. Сейчас они наладили их производство.