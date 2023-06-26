У Білорусі можуть розмістити 8 тисяч вагнерівців: навіщо вони Лукашенку

У Білорусі могли розпочати будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнера". Один з таких, розрахований на 8 тисяч вагнерівців, може бути в Осиповичах Могилівської області. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" станом на вечір 26 червня не підтверджує цього. Та й самому Лукашенко вони геть не потрібні.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт й аналітик Андрій Харук. Він оцінив чи є найманці реальною загрозою для України з Півночі.

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Справжня роль Лукашенка

Лукашенку не треба колишні в'язні та вбивці на території Білорусі. Особливо після того, як вони хотіли наступати на Москву. Тому новина про підготовку таборів для вагнерівців може бути або фейком, або показувати справжню роль Лукашенка у придушені так званого заколоту.

"Можливо, він був декоративною особою. Його поставили перед фактом, що вагнерівці у тебе будуть жити. Він зрозумів, що Білорусь як держава втратила свою суб'єктність. Тут по-різному може бути", – припустив аналітик.

Андрій Харук про розміщення вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Оцінка загрози для України

Після новини про ймовірне переміщення вагнерівців до Білорусі, почали говорити й про потенційну загрозу для України з Півночі. Утім, 8 тисяч піхоти без важкої техніки і відповідного озброєння не складатиме проблему.

Це нереально і далі кордону вони не пройдуть. Кордони украплені, розгорнуті сили оборони, поставлені мінні поля. Минулого року й значно більшими силами ворогу нічого вдіяти не вдалося,

– відзначив Харук.

Ба більше – завербувати бійців серед місцевого населення теж не вдасться на повноцінне військо. Оскільки майже 90% білорусів, за словами військового експерта, негативно ставляться до війни.

"Білоруси не готові гинути за Путіна чи Пригожина. Я думаю, вони (вагнерівці – 24 Канал) не знайдуть там багато добровольців, охочих полягти на полях України. І другий момент – зброя. У Білорусі могло трохи лишитися, але питання у ставленні Лукашенка, щоб ділитися нею саме з вагнерівцями", – додав він.

Що цьому передувало: основні події