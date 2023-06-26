В Беларуси могут разместить 8 тысяч вагнеровцев: зачем они Лукашенко

В Беларуси могли приступить к строительству лагерей для наемников ЧВК "Вагнера". Один из таких, рассчитанный на 8 тысяч вагнеровцев, может быть в Осиповичах Могилевской области. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" по состоянию на вечер 26 июня этого не подтверждает. Да и самому Лукашенко они совершенно не нужны.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он оценил, являются ли наемники реальной угрозой для Украины с Севера.

Смотрите также Пригожин может оказаться в Беларуси: пустит ли Лукашенко других наемников ЧВК "Вагнера"

Настоящая роль Лукашенко

Лукашенко не нужны бывшие заключенные и убийцы на территории Беларуси. Особенно после того, как они хотели наступать на Москву. Поэтому новость о подготовке лагерей для вагнеровцев может быть либо фейком, либо показывать настоящую роль Лукашенко в подавлении так называемого мятежа.

"Возможно, он был декоративным лицом. Его поставили перед фактом, что вагнеровцы у тебя будут жить. Он понял, что Беларусь, как государство, потеряла свою субъектность. Здесь по-разному может быть", – предположил аналитик.

Андрей Харук о размещении вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео

Оценка угрозы для Украины

После новости о вероятном перемещении вагнеровцев в Беларусь начали говорить и о потенциальной угрозе для Украины с Севера. Впрочем, 8 тысяч пехоты без тяжелой техники и соответствующего вооружения не составят проблему.

Это нереально и дальше границы они не пройдут. Границы украплены, развернуты силы обороны, поставлены минные поля. В прошлом году и значительно большими силами врагу ничего сделать не удалось,

– отметил Харук.

Более того, завербовать бойцов среди местного населения тоже не удастся на полноценное войско. Поскольку почти 90% белорусов, по словам военного эксперта, негативно относятся к войне.

"Белорусы не готовы погибать за Путина или Пригожина. Я думаю, они (вагнеровцы – 24 Канал) не найдут там много добровольцев, желающих полечь на полях Украины. И второй момент – оружие. В Беларуси могло немного остаться, но вопрос в отношении Лукашенко, чтобы делиться им именно с вагнеровцами", – добавил он.

Что этому предшествовало: основные события