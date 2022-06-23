У Білорусі проводять мобілізаційні навчання, але наступальних угруповань там нема

Попри початок мобілізаційних навчань військових Білорусі, ознак їхньої підготовки до наступу не зафіксовано. Водночас ризик просування до кордонів України залишається мінімальним.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України від 23 червня. За даними відомства, наразі головне завдання білоруських угруповань – прикривати кордон своєї держави.

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Ситуація на Волинському та Поліському напрямках

З 22 червня по 1 липня на території Білорусь проходитимуть мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області. Мета навчання, за даними Міноборони країни, – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням, під час якого будуть відпрацьовуватися питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

Сьогодні цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

З військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин,

– йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, зазначають у Генштабі, підрозділи Збройних сил Білорусі на Волинському та Поліському напрямках продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. При цьому ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.

Також армія Білорусі продовжує працювати над укріпленням своїх кордонів окопами. Таким чином вони готуються захищатися від нападу одразу з трьох країн – України, Польщі та Литви. Наразі відомо щонайменше про 7 точок, де почали облаштування окопів.

Чи можливий напад зі сторони Білорусі

Відомо, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад.

З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни. за їхніми даними, армія Білорусі не є боєздатною силою. В неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Окрім цього, Лукашенкові армія потрібна для того, аби утримувати свій режим. Тож в разі розгрому білоруських підрозділів в Україні, його власна стабільність опинилася б під загрозою.

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