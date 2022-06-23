В Беларуси проводят мобилизационные учения, но наступательных группировок там нет

Несмотря на начало мобилизационных учений военных Беларуси, признаки их подготовки к наступлению не зафиксированы. В то же время, риск продвижения к границам Украины остается минимальным.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 23 июня. По данным ведомства, главная задача белорусских группировок – прикрывать границу своего государства.

К теме Беларусь может предоставить территорию у границы Украины для военной базы России, – Генштаб

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях

С 22 июня по 1 июля на территории Беларуси будут проходить мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области. Цель обучения, по данным Минобороны страны, – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению, в ходе которого будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов путем призыва запаса.

Сегодня эту информацию подтвердил Генштаб Вооруженных сил Украины.

С военными комиссариатами отдельных областей проводятся мобилизационные учения, где отрабатываются вопросы оповещения и комплектования воинских частей,

– говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечают в Генштабе, подразделения Вооруженных сил Беларуси на Волынском и Полесском направлениях продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. При этом признаки формирования наступательных группировок противника не зафиксированы.

Также армия Беларуси продолжает работать над укреплением своих границ окопами. Таким образом, они готовятся защищаться от нападения сразу из трех стран – Украины, Польши и Литвы. Пока известно о 7 точках, где начали обустройство окопов.

Возможно ли нападение со стороны Беларуси

Известно, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение.

С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны. По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим. Поэтому в случае разгрома белорусских подразделений в Украине его собственная стабильность оказалась бы под угрозой.

Встреча Шойгу и Хренина

23 июня состоялась встреча министров обороны России и Беларуси / Фото Минобороны Беларуси

Напомним, что в это время в Москве состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и Сергея Шойгу.

В ходе встречи главы оборонных ведомств страны-агрессорки и ее союзницы обсудили военно-политическую обстановку, вопросы военно-технического сотрудничества между двумя оборонными ведомствами и вопросы патриотического воспитания молодежи.

Обратите внимание – выступит ли белорусская армия против Украины по приказу Лукашенко: детали в видео