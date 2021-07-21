Це більше політична гра, ніж економічна, – Бердинських про деолігархізацію

Лише конкретні дії покажуть, чи позбавлять олігархів впливу насправді. Наразі ситуація довкола відповідного законопроєкту – це більше політична гра, ніж економічна.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка НВ Крістіна Бердинських. Разом з Сергієм Лещенком вони обговорили деолігархізацію в Україні, ситуацію довкола "Північного потоку-2" та майбутній візит Володимира Зеленського в США.

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Про деолігархізацію

Я зараз в процесі деолігархізації бачу більше піар-складову, ніж реальні дії. Якщо прогнозувати, (це – 24 канал) буде точно топ-темою осені. Восени приймуть закон, невідомо, у вересні чи жовтні. Після того як приймається закон, навіть ним прописано, що пів року є на те, щоб (відповідні – 24 канал) органи зібрали й надали інформацію – або самі особи, олігархи чи не олігархи.

Тільки після цього створюють реєстр, там є чіткі, законом прописані критерії, за якими визначають, хто олігарх. Хто буде визначати "монополіст чи не монополіст" – антимонопольний комітет.

Чи нинішній антимонопольний комітет незалежний, професійний, незаангажований, без політичного впливу на владу і олігархів – я не думаю.

Ще пів року до того, як буде створений цей реєстр. Тобто ми закладаємо мінімум рік до того, поки почне працювати цей реєстр. Це вже буде 2022 рік, до виборів залишиться лише 2 роки. Всі почнуть готуватися до кампанії і я думаю, що це буде тема, яка вже більше виборча, ніж практична.

Законопроєкт щодо олігархів: коротко

У першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт Володимира Зеленського про статус олігархів.

Згідно з інформацією нардепки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук, законопроєкт проголосують в уряді вже восени 2021 року.

Про "Північний потік-2"

Готувалися, що Байден домовиться з Меркель, і мовиться навіть не про Росію, а про відносини між США та Німеччиною, які в останні роки теж були непростими з економічного погляду.

Зверніть увагу Ми втратили головного союзника у боротьбі за "Північний потік-2", – Бердинських

Якщо ми кажемо про те, що ми втратили головного союзника США у боротьбі за "Північний потік-2", то напевно, можна так сказати – що США не буде на собі більше "розривати сорочки" для того, щоб зупинити "Північний потік-2".

Думаю, що настала стадія примирення і прийняття, що цей процес запрацює, а це для нас надзвичайно погано.

Про візит Зеленського в США

Німеччина та США досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Держави домовилися, що після запуску скандального газопроводу Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу.

З чим їхати, було зрозуміло давно. Не секрет, чого від нас чекає Америка і зрозуміло, чого ми хочемо від США. Те, що хоче Америка від нас, що ми могли зробити і що ні, ці 5 пунктів озвучував Ентоні Блінкен.

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Державний секретар США виступаючи на пресконференції сказав, що є 5 пунктів, які хотілося б, щоб Україна виконала. Зокрема, це проведення судової реформи, і в принципі Верховна Рада встигла прийняти законопроєкти, які сподобаються нашим західним партнерам.