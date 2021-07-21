Это больше политическая игра, чем экономическая, – Бердинских о деолигархизации

Только конкретные действия покажут, лишат ли олигархов влияния на самом деле. Сейчас ситуация вокруг соответствующего законопроекта – это больше политическая игра, чем экономическая.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка НВ Кристина Бердинских. Вместе с Сергеем Лещенко они обсудили деолигархизацию в Украине, ситуацию вокруг "Северного потока-2" и предстоящий визит Владимира Зеленского в США.

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О деолигархизации

Я сейчас в процессе деолигархизации вижу больше пиар-составляющую, чем реальные действия. Если прогнозировать, (это – 24 канал) будет точно топ-темой осени. Осенью примут закон, неизвестно, в сентябре или октябре. После того как принимается закон, даже им прописано, что пол года есть на то, чтобы (соответствующие – 24 канал) органы собрали и предоставили информацию – или сами лица, олигархи или не олигархи.

Только после этого создают реестр, там есть четкие, законом прописанные критерии, по которым определяют, кто олигарх. Кто будет определять "монополист или не монополист" – антимонопольный комитет.

Или нынешний антимонопольный комитет независимый, профессиональный, непредвзятый, без политического влияния на власть и олигархов – я не думаю.

Еще пол года до того, как будет создан этот реестр. То есть мы закладываем минимум год до того, пока начнет работать этот реестр. Это уже будет 2022 год, до выборов останется лишь 2 года. Все начнут готовиться к кампании и я думаю, что это будет тема, которая уже больше избирательная, чем практическая.

Законопроект об олигархах: кратко

В первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского о статусе олигархов.

Согласно информации нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, законопроект проголосуют в правительстве уже осенью 2021 года.

О "Северном потоке-2"

Готовились, что Байден договорится с Меркель, и говорится даже не о России, а об отношениях между США и Германией, которые в последние годы тоже были непростыми с экономической точки зрения.

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Если мы говорим о том, что мы потеряли главного союзника США в борьбе за "Северный поток-2", то наверное, можно так сказать – что США не будет на себе более "разрывать рубашки" для того, чтобы остановить "Северный поток-2".

Думаю, что наступила стадия примирения и принятия, что этот процесс заработает, а это для нас очень плохо.

О визите Зеленского в США

Германия и США достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Государства договорились, что после запуска скандального газопровода Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа.

С чем ехать, было понятно давно. Не секрет, чего от нас ждет Америка и понятно, чего мы хотим от США. То, что хочет Америка от нас, что мы могли сделать и что нет, эти 5 пунктов озвучивал Энтони Блинкен.

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Государственный секретарь США выступая на пресс-конференции сказал, что есть 5 пунктов, которые хотелось бы, чтобы Украина выполнила. В частности, это проведение судебной реформы, и в принципе Верховная Рада успела принять законопроекты, которые понравятся нашим западным партнерам.