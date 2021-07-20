Саме Федір Веніславський очолює робочу групу з опрацювання тексту законопроєкту між першим та другим читанням. Про це представник президента у Конституційному Суді України розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі.

До теми За закон проти олігархів проголосуємо у вересні, – Кравчук

Правок могло бути значно більше

За його словами, секретаріат комітету повністю опрацював всі правки, які йшли до закону про статус олігарха.

Їх зараз майже 1000 або 1 200. Чесно кажучи, сподівалися, що їх буде значно більше, бо природним є намагання "ставити палки в колеса" для такої ініціативи,

– зазначив Веніславський.

Він наголосив, що олігархат є деструктивним елементом в українському суспільстві. Щодо цього за 30 років його фактичного існування й існування української державності, ні в кого не залишилось сумнівів.

Веніславський: Були імітації боротьби

Питання, як сказав представник президента в КСУ, полягає в тому, що ніхто за 30 років системно не боровся з олігархатом. Були імітації боротьби, які виявилися лише намаганнями в ручному режимі.

"Між першим і другим читанням, ми ті правки, які поліпшать закон, вказуємо і рекомендуватимемо Верховній Раді ухвалити збалансованіший і цілісніший документ, але в мене немає сумнівів, що він потрібен", – додав Веніславський.

До речі! Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, майже 60% українців вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів.

Про який законопроєкт мовиться

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт Володимира Зеленського про статус олігархів.

За словами українського лідера, відповідний документ залишає олігархів у минулому.

За відповідний законопроєкт, як повідомила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, проголосують в уряді вже восени.

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