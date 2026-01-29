Укр Рус
Новини України Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію, – Буданов про істину, яка об'єднує українців
29 січня, 19:42
Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію, – Буданов про істину, яка об'єднує українців

Надія Батюк
Основні тези
  • Кирило Буданов зазначив, що Герої Крут боролися за майбутнє України, затримавши ворога, що дало можливість укласти міжнародний договір.
  • Буданов підкреслив важливість побудови конкурентоспроможної країни без корупції в пам'ять про подвиг Героїв Крут.

Українці 29 січня вшановують пам'ять Героїв Крут. У цей день ми згадуємо юнаків, які стали символом мужності, відваги й любові до України.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Що сказав Буданов про Героїв Крут?

Керівник Офісу Президента у своїх соцмережах зазначив, що у 1918 році під станцією Крути кілька сотень українських студентів, курсантів і добровольців виступили проти значно більшої московської армії. 

Вони не були професійними воїнами, багато хто вперше тримав зброю, але кожен розумів головне: Україну треба захищати.

Їхній бій затримав ворога на кілька днів. Саме цей час дав Українській Народній Республіці змогу укласти міжнародний договір і дістати визнання незалежності. 

Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію. Вони боролися за майбутнє України. Крути довели просту істину: державність неможлива без готовності її захищати,
 – написав Буданов.

Він додав, що ця істина об’єднує всі покоління українських воїнів, від крутянців до захисників Донецького аеропорту та нинішніх оборонців. Справжня пам’ять про подвиг Героїв Крут – це наша відповідальність за державу, яку вони захищали. 

Буданов переконаний, що ми маємо будувати країну, варту їхньої самопожертви, – країну конкурентоспроможну, без корупції, із сильними інституціями та громадянським суспільством. Він вшанував юнаків та закінчив допис словами: "Честь і вічна пам’ять Героям Крут. Слава Україні!"

Що варто знати про бій під Крутами?

  • Наприкінці січня 1918 року УНР, проголосивши свою незалежність, зіткнулася з агресією з боку більшовицької Росії. Радянські війська під командуванням Михайла Муравйова вирушили з наступом на Київ.

  • Однак на шляху ворога, біля залізничної станції Крути, опинилася невелика група української молоді під керівництвом Аверкія Гончаренка. Близько 500 бійців намагалися дати відсіч більшовикам, зайнявши оборонні позиції. 

  • Хоч численність ворога і була більшою в десять разів, військо УНР завдало йому значних втрат і змогло стримати наступ. Після цього українська молодь почала відходити, руйнуючи за собою залізничні колії.

  • Під час відступу одна із груп студентів потрапила в оточення. Ворог жорстоко поводився з полоненими, катував їх, а згодом стратив. Відомо, що під Крутами загинуло від 70 до 100 українців. Водночас втрати більшовиків сягали 300 осіб.