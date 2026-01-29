Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію, – Буданов про істину, яка об'єднує українців
- Кирило Буданов зазначив, що Герої Крут боролися за майбутнє України, затримавши ворога, що дало можливість укласти міжнародний договір.
- Буданов підкреслив важливість побудови конкурентоспроможної країни без корупції в пам'ять про подвиг Героїв Крут.
Українці 29 січня вшановують пам'ять Героїв Крут. У цей день ми згадуємо юнаків, які стали символом мужності, відваги й любові до України.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.
Дивіться також День пам'яті Героїв Крут: правда та міфи про бій за майбутнє України
Що сказав Буданов про Героїв Крут?
Керівник Офісу Президента у своїх соцмережах зазначив, що у 1918 році під станцією Крути кілька сотень українських студентів, курсантів і добровольців виступили проти значно більшої московської армії.
Вони не були професійними воїнами, багато хто вперше тримав зброю, але кожен розумів головне: Україну треба захищати.
Їхній бій затримав ворога на кілька днів. Саме цей час дав Українській Народній Республіці змогу укласти міжнародний договір і дістати визнання незалежності.
Юнаки під Крутами боролися не просто за станцію. Вони боролися за майбутнє України. Крути довели просту істину: державність неможлива без готовності її захищати,
– написав Буданов.
Він додав, що ця істина об’єднує всі покоління українських воїнів, від крутянців до захисників Донецького аеропорту та нинішніх оборонців. Справжня пам’ять про подвиг Героїв Крут – це наша відповідальність за державу, яку вони захищали.
Буданов переконаний, що ми маємо будувати країну, варту їхньої самопожертви, – країну конкурентоспроможну, без корупції, із сильними інституціями та громадянським суспільством. Він вшанував юнаків та закінчив допис словами: "Честь і вічна пам’ять Героям Крут. Слава Україні!"
Що варто знати про бій під Крутами?
Наприкінці січня 1918 року УНР, проголосивши свою незалежність, зіткнулася з агресією з боку більшовицької Росії. Радянські війська під командуванням Михайла Муравйова вирушили з наступом на Київ.
Однак на шляху ворога, біля залізничної станції Крути, опинилася невелика група української молоді під керівництвом Аверкія Гончаренка. Близько 500 бійців намагалися дати відсіч більшовикам, зайнявши оборонні позиції.
Хоч численність ворога і була більшою в десять разів, військо УНР завдало йому значних втрат і змогло стримати наступ. Після цього українська молодь почала відходити, руйнуючи за собою залізничні колії.
Під час відступу одна із груп студентів потрапила в оточення. Ворог жорстоко поводився з полоненими, катував їх, а згодом стратив. Відомо, що під Крутами загинуло від 70 до 100 українців. Водночас втрати більшовиків сягали 300 осіб.