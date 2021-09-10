Бійка Тищенка і важливі законопроєкти: чим запам'ятався тиждень під куполом

Цього тижня депутати повернулися з канікул. Стартувала робота під куполом, а також і новий політичний сезон. Він обіцяє бути дуже активним.

Народний депутат Жан Беленюк виборов золото на Олімпійських іграх в Токіо. Майже усі інші повернулися до парламенту із засмагою.

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Втім чи то депутати розучилися відпочивати, чи то бояться гніву своїх виборців, які в ковідні часи небагато можуть собі дозволити. Але усі божаться, що відпочивали скромно.

Ба більше, відпочинком це не назвати, адже, мовляв, переважно працювали на округах. В Одесу не їздили, бо дорого, тому приймали сонячні ванни в Маріуполі, Бердянську і на Закарпатті.

З закордонних водойм бачили лише турецькі. В це мало віриться, якщо чесно. А тепер "школярики", тобто депутати, готові до непростого, як самі анонсували, політичного семестру.

Розслідування Bihus.Info

За літо народні обранці розбагатіли. Точніше не тільки за літо, а за 2 роки депутатства. Просто нещодавно стало відомо про нові випадки розкошування.

Журналісти Bihus.Info помітили, що за той час, як, наприклад, Андрій Клочко став парламентарем від "Слуги народу" і очолив комітет з питань організації держвлади, його 70-річна мама полюбила "скорость". Адже придбала нову Tesla Model X.

Розслідування Bihus.Info: дивіться відео

Загалом мама депутата придбала майна на 14,5 мільйонів гривень. Речниця "Слуги народу" (така посада на американський манір, до речі, з'явилася в партії цього тижня) пояснила, що родичі Клочка можуть собі дозволити нескромний шопінг.

Нова бійка в кулуарах

Без бійок депутати протрималися до третього робочого дня після канікул. Заради справедливості варто відзначити, що парламентські лупцювання вже не ті.

Хоч в Раді є і олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, і найсильніша людина світу, але це скликання рідко трясе кулаками. Як, наприклад, попередники.

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Традиційно винуватець – чемпіон з порушень правил локдауну і найбільша "забіяка" цього скликання Микола Тищенко. Цього разу йому не сподобалася, що його колишній колега по фракції Гео Лерос порушив регламент і відійшов від теми обговорення законопроєкту. Замість того почав критикувати президента.

Бійка політиків: дивіться відео

В кулуарах поговорюють, що в "Слузі народу" заборонили публічну критику президента. Тому Тищенко так і відреагував.

Про законопроєкти

А тепер про найголовніше, чим займались депутати під час пленарного тижня – про законопроєкти. Хоча розмова про це буде короткою.

Адже крім декількох дійсно важливих економічних законів, наприклад, про криптовалюту, депутати мало важливого ухвалили. Зокрема розгляд документу про статус олігархів відтерміновується. Адже там – багато правок.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до голови парламенту з вимогою відправити проєкт на перевірку у Венеційську комісію. Мовляв, законопроєкт порушує права людини.

Дехто вважає, що руками Денісової олігархи валять президентський законопроєкт. А дехто – що причина може бути і інша – дуже проста і банальна.

Експерти прокоментували слова Денісової: дивіться відео

Рада могла перетворитись на "верховну зраду"

Двічі цього тижня Верховна Рада могла перетворитися на "верховну зраду". Але, на щастя, цього не сталося. Перша спроба – депутати скликали позачергове засідання, щоб попросити конгрес США визнати Україну своїм основним союзником поза НАТО.

Це фактично могло б означати, що ми відмовляємося від того, щоб стати колись членом НАТО. А також – що нас влаштовує статус поза Альянсом.

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Це абсурдно, адже суперечить Конституції, де прописано, що наша ціль – увійти в НАТО. Депутати почали одразу виправдовуватися, що вийшло непорозуміння. Голоси за проведення засідання почали збирати ще навесні до поїздки президента в США.

Законопроєкт про конституційну процедуру

Інша "зрада" – спроба проголосувати за законопроєкт про конституційну процедуру. Депутати хочуть протягнути документ в такому вигляді, що судді Конституційного Суду, яких призначатимуть, зберігатимуть залежність від влади.

Міжнародників виключають з процесу добору суддів. А кандидати з парламенту змагатимуться за посаду, навіть не складаючи депутатського мандату.

Чим запам'ятався тиждень під куполом: дивіться відео

Насправді кажуть експерти, законопроєкт прописаний конкретно під представницю Верховної Ради у КСУ, народну депутатку Ольгу Совгирю. У партії влади це, звісно, заперечують.

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Попереду в депутатів тиждень роботи за межами Верховної Ради. Це не означає, що в політичному середовищі буде спокійніше. Адже як ми бачимо, навіть далеко від парламенту народні обранці можуть втрапити в халепу. Наприклад, як Олександр Трухін – на Бориспільській трасі.