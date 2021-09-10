Драка Тищенко и важные законопроекты: чем запомнилась неделя под куполом

На этой неделе депутаты вернулись с каникул. Стартовала работа под куполом, а также и новый политический сезон. Он обещает быть очень активным.

Народный депутат Жан Беленюк завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. Почти все остальные вернулись в парламент с загаром.

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Впрочем, то ли депутаты разучились отдыхать, то ли боятся гнева своих избирателей, которые в ковидные времена немного могут себе позволить. Но все божатся, что отдыхали скромно.

Более того, отдыхом это не назвать, ведь, мол, преимущественно работали на округах. В Одессу не ездили, потому что дорого, поэтому принимали солнечные ванны в Мариуполе, Бердянске и на Закарпатье.

Из заграничных водоемов видели только турецкие. В это мало верится, если честно. А теперь "школярики", то есть депутаты, готовы к непростому, как сами анонсировали, политическому семестру.

Расследование Bihus.Info

За лето народные избранники разбогатели. Точнее не только за лето, а за 2 года депутатства. Просто недавно стало известно о новых случаях роскошества.

Журналисты Bihus.Info заметили, что за то время, как, например, Андрей Клочко стал парламентарием от "Слуги народа" и возглавил комитет по вопросам организации госвласти, его 70-летняя мама полюбила "скорость". Ведь приобрела новую Tesla Model X.

Расследование Bihus.Info: смотрите видео

Всего мама депутата приобрела имущества на 14,5 миллиона гривен. Пресс-секретарь "Слуги народа" (такая должность на американский манер, кстати, появилась в партии на этой неделе) пояснила, что родственники Клочко могут себе позволить нескромный шопинг.

Новая драка в кулуарах

Без драк депутаты продержались до третьего рабочего дня после каникул. Справедливости ради стоит отметить, что парламентские выборы уже не те.

Хоть в Раде есть и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, и самый сильный человек мира, но этот созыв редко трясет кулаками. Как, например, предшественники.

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Традиционно, виновник – чемпион по нарушениям правил локдауна и крупнейшая "забияка" этого созыва Николай Тищенко. На этот раз ему не понравилось, что его бывший коллега по фракции Гео Лерос нарушил регламент и отошел от темы обсуждения законопроекта. Вместо того начал критиковать президента.

Драка политиков: смотрите видео

В кулуарах поговаривают, что в "Слуге народа" запретили публичную критику президента. Поэтому Тищенко так и отреагировал.

О законопроектах

А теперь о самом главном, чем занимались депутаты во время пленарной недели – о законопроектах. Хотя разговор об этом будет коротким.

Ведь кроме нескольких действительно важных экономических законов, например, о криптовалюте, депутаты мало важного приняли. В частности рассмотрение документа о статусе олигархов отложили. Ведь там – много правок.

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к председателю парламента с требованием отправить проект на проверку в Венецианскую комиссию. Мол, законопроект нарушает права человека.

Некоторые считают, что руками Денисовой олигархи валят президентский законопроект. А другие – что причина может быть и другая – очень простая и банальная.

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Рада могла превратиться в "верховную зраду"

Дважды на этой неделе Верховная Рада могла превратиться в "верховную зраду". Но, к счастью, этого не произошло. Первая попытка – депутаты созвали внеочередное заседание, чтобы попросить конгресс США признать Украину своим основным союзником вне НАТО.

Это фактически могло бы означать, что мы отказываемся от того, чтобы стать когда-то членом НАТО. А также – что нас устраивает статус вне альянса.

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Это абсурдно, ведь противоречит Конституции, где прописано, что наша цель – войти в НАТО. Депутаты начали сразу оправдываться, что вышло недоразумение. Голоса за проведение заседания начали собирать еще весной до поездки президента в США.

Законопроект о конституционной процедуре

Другая "зрада" – попытка проголосовать за законопроект о конституционной процедуре. Депутаты хотят протянуть документ в таком виде, что судьи Конституционного Суда, которых будут назначать, будут сохранять зависимость от власти.

Международников исключают из процесса отбора судей. А кандидаты из парламента будут соревноваться за должность, даже не оставляя депутатского мандата.

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На самом деле говорят эксперты, законопроект прописан конкретно под представительницу Верховной Рады в КСУ, народную депутатку Ольгу Совгирю. В партии власти это, конечно, отрицают.

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Впереди у депутатов неделя работы за пределами Верховной Рады. Это не значит, что в политической среде будет спокойнее. Ведь как мы видим, даже вдали от парламента народные избранники могут попасть впросак. Например, как Александр Трухин – на Бориспольской трассе.