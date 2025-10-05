Для низки регіонів ризики зростають, – військовий про можливість блекаутів по Україні
- Росіяни знову атакують критичну інфраструктуру України, відключення світла відбуваються в Чернігівщині, Конотопі на Сумщині, та в Одеській області.
- Україна продовжує наголошувати на важливості посилення ППО, але зараз під загрозою блекаутів перебувають деякі області.
Росіяни знову почали атакувати критичну інфраструктуру України з намаганням залишити українців без світла. Однак повністю занурити нашу країну у пітьму їм не вийде.
Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що під загрозою залишаються кілька областей. Однак Україна знає, які діяти у разі відключень та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.
Що відомо про можливість блекаутів по Україні?
Після відключень світла на Чернігівщині через російські удари Україна атакувала ТЕЦ в Бєлгороді, через що окупанти залишились без світла. За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, наша країна продемонструвала, що може відповісти дзеркально.
Однак ситуація загострюється не лише на Чернігівщині – відключення світла є в Конотопі, що на Сумщині, та в Одеській області.
На жаль, удари прогнозовані. Немає жодного міжнародного майданчика, де б Україна не говорила про посилення системи ППО та підтримку роботи нашої енергетики.
Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають – це прифронтові території. Ворог буде намагатись послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання,
– наголосив він.
Водночас Мусієнко додав, що Україна вже має досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак. ому повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.
Які області та міста України зараз без світла?
- 1 жовтня країна-агресорка атакувала об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині. Через це без світла залишились Шосткинський район та частина Конотопського. Місто Шостка перейшло на роботу генераторів.
- В цей же день Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі в місті Славутич. Це призвело до блекауту на Чорнобильській АЕС.
- 2 жовтня ворог атакував Одеську область, через що виникли перебої електропостачання. Станом на цей день, попри роботу електриків, без електропостачання залишилось 46,6 тисячі споживачів.