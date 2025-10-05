Росіяни знову почали атакувати критичну інфраструктуру України з намаганням залишити українців без світла. Однак повністю занурити нашу країну у пітьму їм не вийде.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що під загрозою залишаються кілька областей. Однак Україна знає, які діяти у разі відключень та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня

Що відомо про можливість блекаутів по Україні?

Після відключень світла на Чернігівщині через російські удари Україна атакувала ТЕЦ в Бєлгороді, через що окупанти залишились без світла. За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, наша країна продемонструвала, що може відповісти дзеркально.

Однак ситуація загострюється не лише на Чернігівщині – відключення світла є в Конотопі, що на Сумщині, та в Одеській області.

На жаль, удари прогнозовані. Немає жодного міжнародного майданчика, де б Україна не говорила про посилення системи ППО та підтримку роботи нашої енергетики.

Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають – це прифронтові території. Ворог буде намагатись послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання,

– наголосив він.

Водночас Мусієнко додав, що Україна вже має досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак. ому повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Які області та міста України зараз без світла?