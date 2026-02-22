"Близькосхідний варіант підриву з саморобною вибухівкою": ексклюзивні деталі теракту у Львові

Наразі відомо про 25 постраждалих внаслідок теракту у Львові. Підозрювану у цьому злочині вже затримали. Вона не просто так обрала саме цю локацію.

Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова розповіла нові деталі теракту у Львові. Його скоїли фактично в центрі міста, неподалік від Оперного театру. Самі вибухи пролунали близько 00:30 вночі.

Що відомо про теракт у Львові?

До правоохоронців надійшов виклик про нібито пограбування магазину. Туди виїхав екіпаж патрульної поліції. Внаслідок першого вибуху загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції Вікторія Шпилька.

Згодом на місце вибуху прибуло підкріплення. Там працювали не лише поліція, але й медики та рятувальники. Тоді ж пролунав другий вибух. Це сталося за 15 – 16 хвилин з моменту другого вибуху. Наразі відомо про 25 постраждалих. 11 з них перебувають в лікарні, а 6 – у важкому стані.

Правоохоронці вже затримали підозрювану у скоєнні цього теракту в одному з міст Львівщини. Відомо, що вона є громадянкою України. Більше деталей правоохоронці наразі сказати не можуть. Надзвичайно допомогли камери спостереження. На відео вдалося зафіксувати не лише маршрут руху підозрюваної, але й момент закладення вибухового пристрою.

Процесуальні дії тривають. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко одразу прибув до Львова після інформації про теракт. За його словами, є всі підстави вважати, що злочин виконали на замовлення Росії. Він розповів, як вдалося затримати підозрювану всього за 10 годин після теракту.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що ворог не випадково обрав саме цю локацію для теракту.

Мер Львова наголосив, що день і місце ворог обрав не просто так. До Львова приїжджає чимало туристів. Приїжджають і військові відпочити. Саме тому ворог здійснив такий показовий та цинічний теракт, щоб дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку в місті,

– зазначила Узлова.

Чому ворог обрав саме такий варіант теракту?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в коментарі 24 Каналу зауважив, що цей теракт точно має російський слід. Ворог, найімовірніше запозичив так званий близькосхідний підхід. Спершу йде один вибух, а через певний період часу – ще один. Все для того, аби було якнайбільше жертв.

Це – близькосхідний варіант підриву з саморобною вибухівкою. Йде один вибух. Можливо, не найсильніший. Приїжджають правоохоронці та просто цивільні дивляться. Тобто навряд чи вони хотіли конкретну особу вбити. Їхній намір – вбити якнайбільше людей. Тут йдеться про кількість,

– сказав Ступак.

На його думку, вибухівка, найімовірніше, була зроблена самостійно. А для злочину російські спецслужби могли завербувати людину через соцмережі. Часто на це погоджуються наркозалежні, яким потрібні швидкі гроші.

До того ж політтехнолог Тарас Загородній в коментарі 24 Каналу підтвердив, що одна з цілей такого теракту – посіяти паніку всередині країни. Також це був безпосередній удар по правоохоронцях та рятувальниках.

