22 февраля, 13:15
1

"Ближневосточный вариант подрыва с самодельной взрывчаткой": эксклюзивные детали теракта во Львове

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Ночью 22 февраля во Львове произошел теракт в центральной части города. Вероятную исполнительницу преступления уже задержали.
  • Ведущая 24 Канала Ирина Узлова рассказала эксклюзивные детали теракта во Львове. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что враг здесь выбрал ближневосточный вариант подрыва с самодельной взрывчаткой.

Известно о 25 пострадавших в результате теракта во Львове. Подозреваемую в этом преступлении уже задержали. Она не просто так выбрала именно эту локацию.

Ведущая 24 Канала Ирина Узлова рассказала новые детали теракта во Львове.

 