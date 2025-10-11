Богдан Логвиненко, відомий своєю медійно діяльністю, зокрема створенням проєкту "Ukraїner" став на захист України. Протягом останніх двох років журналіст наважувався на такий крок.

Про своє рішення Богдан Логвиненко розповів у соцмережах, передає 24 Канал.

До теми Як змінилися українські зірки, які воюють: фото "тоді та зараз"

Що спонукало журналіста стати до лав Сил оборони України?

Логвиненко зазначив, що наразі вже склав військову присягу та розпочав базову загальну підготовку.

Ще у 2023 році він повідомив команді проєкту про намір передати свої обов'язки, аби зосередитися на підготовці до служби. За цей час усі військовозобов'язані члени команди, за його словами, у різних формах уже долучилися до Сил оборони, і він став останнім, хто це зробив.

Журналіст пояснив, що має законне право на відстрочку за сімейними обставинами, однак вирішив нею не користуватися.

За його словами, залишатися осторонь у час, коли країні гостро не вистачає мотивованих бійців, він не міг.

Не бути пліч-о-пліч зі своїми емоційно складніше за мої сили, не бути сьогодні в Силах оборони, де катастрофічно бракує людей, де мотивація падає через постійні обіцянки переговорів "за кілька тижнів" – це тиха згода із загибеллю,

– поділився думками Богдан Логвиненко.

Він наголосив, що не потребує жодної особистої допомоги, а найкращою підтримкою вважає донати на Сили оборони України та незалежні українські медіа.

Також журналіст анонсував, що ділитиметься своїми спостереженнями та досвідом рекрутингу, а про підрозділ і його потреби розповість після завершення базової підготовки.

До слова, у дописі журналіст поділився й особистими мотивами, що вплинули на його рішення. Логвиненко згадав, як радянська влада зламала життя його рідним – дідові, який пережив Голодомор і заслання на Соловки, та батькові, що брав участь у придушенні Празької весни й повернувся додому з підірваним здоров'ям.

Богдан Логвиненко висловив надію, що невдовзі, коли Україна почне перемагати, він зможе написати книжку про історію протистояння його родини радянській владі, чого не встиг зробити до мобілізації.

Більше про діяльність Логвиненка

Український журналіст, телеведучий і громадський діяч Богдан Логвиненко у 2005 році заснував українськомовну блог-платформу про культуру та інтернет-видання "Сумно?".

З 2007 до 2012 року він працював менеджером гурту "Мертвий Півень" і створював авторську програму про інтернет на "Першому національному". Також був одним з організаторів "Антонич-фесту", присвяченого 100-річчю Богдана-Ігоря Антонича.

Багато подорожував автостопом Європою, Уралом, Сибіром, а також регіонами довкола Чорного й Балтійського морів, описуючи ці мандрівки у своєму блозі. Певний час жив у Південно-Східній Азії.

У 2016 році започаткував мультимедійний проєкт "Ukraїner", який досліджує культуру, побут і регіони України.

Хто з українських знаменитостей воює проти Росії?