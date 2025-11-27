У Куп'янську Силам оборони вдалося відрізати росіян від постачання, – Трегубов

Анонси росіян про захоплення Куп’янська виявилися передчасними. Ситуація у місті для ворога патова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного маратону.

Що сказав Трегубов про ситуацію у Куп'янську?

Віктор Трегубов зазначив, що анонси росіян про перемогу у Куп'янську виявилися передчасними.

Вони проводили активні наступальні дії на початку листопада, за час наступальних дій вони почали вести бої у центрі міста і намагалися прорватися на південь і, здавалося, що карта "пішла" і уже місто майже взяте. Вони про це почали рапортувати спершу устами Герасимова, а потім Путіна. Але ситуація у місті змінилася не на їхню користь,

– сказав майор.

До речі, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив в етері 24 Каналу, що заяви Путіна щодо Куп'янська – це навмисне повідомлення для політичного впливу насамперед всередині Росії. Таким чином Кремль намагається показати росіянам, що у них буцімто є здобутки в Україні, щоб виправдати свої втрати.

За словами військового, українським Силам оборони вдалося відрізати росіян від постачань. Орім того, підрозділи ворога, які зайшли у місто, опинилися заблокованими у північних районах Куп'янська, що триває й досі.

Віктор Трегубов підкреслив, що кількість росіян у Куп'янську повільно зменшується, а поповнення не підходить, оскільки знищується на підступах до міста.

Водночас ворог намагається діяти активно не у самому місті, а навколо нього, де пробує обходити українські сили оборони.

"Але станом на зараз ситуація для них (окупантів – 24 Канал) патова. І це іронічно, бо вже виступив Путін про оточення українських батальйонів, але підтвердити це нічим не можливо", – резюмував начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил.

Що раніше казали в ЗСУ щодо ситуації у Куп'янську?