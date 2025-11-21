"Просування" ворога у Куп’янську: голова Харківської ОВА розповів про ситуацію в місті

Ситуація в Куп'яньску не змінюється, звичайно, бої в раойні тривають і ворог прагне зайти до міста. Однак влада офіційно каже, що загрози втрати Куп'янська наразі немає.

Про це пише 24 Канал, посилаючись на слова начальника Харквіської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чи змінилася бойова обстановка в Куп'янську?

Олег Синєгубов зазначив, що українські Сили оборони тримають контроль над Куп'янськом, а росіян у самому місті немає. Відтак, ситуація в Куп'янську та околицях – контрольована.

Один (посадовець – 24 Канал) заявив таку недостовірну інформацію інформацію, це точно. Ніякого захоплення або оточення міста Куп'янська немає,

– сказав очільник ОВА.

Як у ЗСУ коментують російську ІПСО про Куп'янськ?

Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що заяви Росії про взяття нею Куп'янська під повний контроль не відповідають дійсності. Ситуація фактично не змінилася, ворог перебуває в частині міста, але невеликі групи просунулися лише на 10 – 15%.

Бойові дії в Куп'янську: останні новини