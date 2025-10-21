Сили оборони розгромили ворога на Оріхівському напрямку: уражено десятки одиниць техніки

Українські військові відбили черговий масштабний штурм окупантів на Оріхівському напрямку. Нашим захисникам удалося завдати ворогу великих втрат.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня України.

Як Сили оборони відбивали штурм ворога на Оріхівському напрямку?

Військові зазначили, що в понеділок 20 жовтня близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ окупанти вели на двох основних напрямках: на село Мала Токмачка (підрозділи 71-й мотострілецький полк, 42-га мотострілецька дивізія, сили до двох рот з бронетехнікою) та на Новоандріївку (503-й мотострілецький полк 19-та мотострілецька дивізія).

Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів.

Внаслідок злагодженого вогню (дрони, артилерія, піхота) українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. Зокрема, на Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ та 1 танк пошкоджено,

– зазначили Сили оборони Півдня України.

Українські військові відбили масштабний наступ ворога на Оріхівському напрямку / Відео Сил оборони Півдня України

За даними захисників, загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів.

"Ворожий десант не зміг дістатися позицій ЗСУ. У 65-й бригаді втрат серед особового складу немає, жодної позиції не втрачено. Бойова робота з добивання залишків ворога триває", – резюмували військові.

Яких ще втрат техніки на фронті зазнав ворог за останній час?