Знищено тисячі окупантів, підступи до Покровська стають великим кладовищем для ворога, – Генштаб
- Триває оборонна операція Сил оборони України на Покровському напрямку.
- В Генштабі зазначають, що підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.
На Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. Окупаційна армія Кремля зазнає чималих втрат, намагаючись прорватися до міста.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація під Покровськом?
На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах Збройні Сили України знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті.
Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах,
– ідеться в повідомленні.
В Генштабі зазначили, що у таких умовах особливо важливою є робота українських операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.
"Серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. На відео – епізоди їхньої бойової роботи", – уточнили в Генштабі.
Втрати ворога
В Генштабі також вказали, що на території Покровського району українські військові проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території Покровська та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня цього року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів. В Генштабі уточнили, що серед них:
- 8402 – безповоротні,
- 5419 – поранені,
- 124 – полонені.
ЗСУ звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району Донецької області. Вказується, що ще 230,1 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ ворога.
Також армія Кремля втратила 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 – мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.
Загальні втрати росіян
Відповідно до ранкового зведення Генштабу 16 жовтня, загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 080 осіб.
Також ворог втратив 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.
До слова, в НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Так, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин.