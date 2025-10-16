На Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. Окупаційна армія Кремля зазнає чималих втрат, намагаючись прорватися до міста.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Командири наказують окупантам йти в "м'ясний штурм": 900 загиблих лише у одному полку

Яка ситуація під Покровськом?

На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах Збройні Сили України знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті.

Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах,

– ідеться в повідомленні.

Сили оборони знищують ворога: дивіться відео

В Генштабі зазначили, що у таких умовах особливо важливою є робота українських операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.

"Серед тих, хто мужньо та професійно тримають цей відтинок фронту воїни 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку. На відео – епізоди їхньої бойової роботи", – уточнили в Генштабі.

Втрати ворога

В Генштабі також вказали, що на території Покровського району українські військові проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території Покровська та в його околицях, так і заходи активної оборони.

Загалом в ході операції, що триває з 21 серпня цього року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів. В Генштабі уточнили, що серед них:

8402 – безповоротні,

5419 – поранені,

124 – полонені.

ЗСУ звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району Донецької області. Вказується, що ще 230,1 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ ворога.

Також армія Кремля втратила 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 – мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.

Дивіться також Втратила техніку та багато солдатів: прикордонники відбили штурм Росії на Донеччині

Загальні втрати росіян