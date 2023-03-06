Такі операції готуються дуже прискіпливо, – майор ЗСУ про можливий відхід військ з Бахмута

6 березня президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, зокрема, Бахмутському. Було вирішено продовжити оборонну операцію та посилити наші позицій у Бахмуті.

Тим часом в Бахмуті продовжуються важкі бої. Ворог намагався оточити місто з Півночі та з Півдня для того, щоб перекрити шляхи постачання усього, що необхідно для сил оборони. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Бої ведуться за кожну вулицю та будинок

Він зазначив, що стосовно того, наскільки ворог просунувся в самому місті є суперечлива інформація.

Коли тривають бої в місті, то малювати якусь лінію розмежування на мапі дуже складно. Адже бої відбуваються за кожну вулицю та будинок,

– наголосив він.

За його словами, саме зараз українські сили тримають в місті оборону. Навіть, якщо і була команда про відвід військ, то це не буде робитись якимись колонами. І технічні дії щодо наступу чи відходу не оголошуються заздалегідь. Ці документи є таємними всередині Збройних сил.

Гетьман розповів, що на російських пропагандистських каналах обговорювали "розбіжності", які нібито існують у військово-політичному керівництві України.

Але жодних розбіжностей немає. Всі дії ведуться злагоджено. Певна інформація, що виходить зі Ставки Верховного Головнокомандувача, може бути такою, щоб заплутати ворога. Тому краще дочекатись, як будуть розгортатися події,

– підкреслив військовий експерт.

Він нагадав слова Володимира Зеленського, який зазначив, що політичні рішення щодо оборони чи наступу не ухвалюються – лише військові.

"В Росії як робиться: мовляв, взяти місто до якоїсь дати. Ми так не робимо, і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно з військової точки зору. А військові рішення ухвалюють Генеральний штаб і Командувач", – зазначив Гетьман.

Місто не триматимуть до останнього військовослужбовця

За словами військового експерта, під час війни є не тільки наступальні, але й оборонні дії. І під час оборони не обов'язково триматись за якусь висоту чи певну координату на мапі.

Краще робити активну оборону – пересувати війська для того, щоб відходити на заздалегідь підготовленні позиції. Позаду Бахмуту є Часів Яр, де вже спорудженні укріплення. Тому це не буде відхід кудись у поле,

– відзначив він.

Майор ЗСУ наголосив, що на відміну від росіян, які свого часу втікали на Харківщині і Херсонщині, українське командування буде проводити, якщо виникне потреба, організований відвід військ.

Це військово-технічна операція складніша, ніж наступ. Тому що її потрібно готувати заздалегідь і дуже прискіпливо. Ніхто не буде тримати місто до останнього військовослужбовця і не дозволить оточити Бахмут з нашими захисниками, якщо буде просування ворога,

– підкреслив він.

Гетьман повідомив, що біля Бахмуту зосереджена дуже велика кількість російських військ. Тому, можливо українські сили почнуть відвід військ. Адже тримати оборону напівзруйнованого міста дуже важко.

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Окупанти будуть під нашим вогневим контролем

"Звичайно, відходити з міст, а потім знову звільняти від ворога буде важче, але в майже зруйнованому місті неможливо побудувати фортифікацію. Проте, якщо ми навіть відійдемо з Бахмуту, росіянам там буде важко закріпитися", – переконаний він.

На його думку, тоді окупанти у місті будуть перебувати під нашим постійним вогневим контролем.

"З самого початку війни ми знали, що на деяких ділянках доведеться відходити. Може це зараз не відбувається – нам достеменно не відомо. Але якщо навіть станеться, це не є катастрофічним. Це нормальна тактика ведення оборони", – підкреслив Олексій Гетьман.

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