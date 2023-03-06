Такие операции готовятся очень тщательно, - майор ВСУ о возможном уходе войск из Бахмута

6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, в частности, Бахмутскому. Было решено продолжить оборонную операцию и усилить наши позиции в Бахмуте.

Тем временем в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Враг пытался окружить город с Севера и с Юга для того, чтобы перекрыть пути поставок всего, что необходимо для сил обороны. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

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Бои ведутся за каждую улицу и дом

Он отметил, что относительно того, насколько враг продвинулся в самом городе, есть противоречивая информация.

Когда продолжаются бои в городе, рисовать какую-то линию разграничения на карте очень сложно. Ведь бои проходят за каждую улицу и дом,

– подчеркнул он.

По его словам, сейчас украинские силы держат в городе оборону. Даже если бы и была команда об отводе войск, то это не будет происходить какими-то колоннами. И технические действия по наступлению или отходу не объявляются заранее. Эти документы секретны внутри Вооруженных сил.

Гетьман рассказал, что на российских пропагандистских каналах обсуждали "разногласия", якобы существующие в военно-политическом руководстве Украины.

Но никаких разногласий нет. Все действия ведутся слаженно. Определенная информация, исходящая из Ставки Верховного Главнокомандующего, может быть таковой, чтобы запутать врага. Поэтому лучше дождаться, как будут разворачиваться события,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил слова Владимира Зеленского, который отметил, что политические решения по обороне или наступлению не принимаются – только военные.

"В России как делается: мол, взять город к какой-то дате. Мы так не делаем, и будем воевать столько, сколько потребуется с военной точки зрения. А военные решения принимают Генеральный штаб и Командующий", – отметил Гетьман.

Город не будут держать до последнего военнослужащего

По словам военного эксперта, во время войны есть не только наступательные, но и оборонные действия. И во время обороны не обязательно держаться за высоту или определенную координату на карте.

Лучше делать активную оборону – передвигать войска для того, чтобы отходить на заранее подготовку позиции. Позади Бахмута есть Часов Яр, где уже построены укрепления. Поэтому это не будет отход куда-нибудь в поле,

– отметил он.

Майор ВСУ обратил внимание на то, что в отличие от россиян, которые в свое время бежали в Харьковской и Херсонской областях, украинское командование будет проводить, в случае необходимости, организованный отвод войск.

Это военно-техническая операция более сложная, чем наступление. Потому что ее нужно готовить заранее и очень тщательно. Никто не будет держать город до последнего военнослужащего и не позволит окружить Бахмут с нашими защитниками, если будет продвижение врага,

– подчеркнул он.

Гетман сообщил, что у Бахмута сосредоточено очень большое количество российских войск. Поэтому, возможно, украинские силы начнут отвод войск. Ведь держать оборону полуразрушенного города очень тяжело.

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Оккупанты будут под нашим огневым контролем

"Конечно, отходить из городов, а потом снова освобождать от врага будет труднее, но в почти разрушенном городе невозможно построить фортификацию. Однако, если мы даже уйдем из Бахмута, россиянам там будет тяжело закрепиться", – убежден он.

По его мнению, тогда оккупанты в городе будут находиться под нашим постоянным огневым контролем.

"С самого начала войны мы знали, что на некоторых участках придется отходить. Может это сейчас не происходит – нам точно не известно. Но если даже произойдет, это не катастрофично. Это нормальная тактика ведения обороны", - подчеркнул Алексей Гетьман.

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