Бойовики все частіше підриваються на власних мінах на Донбасі, – розвідка

Українська розвідка фіксує проведення активної бойової підготовки російських найманців на Донбасі. Водночас такі активні дії збільшують кількість бойовиків, які підриваються на власних мінах.

Чим займаються бойовики на Донбасі

Цього тижня окупаційні підрозділи проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки. Про це ГУР заявило 25 січня.

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Крім того, російські найманці тренуються управляти вогнем артилерійських підрозділів у межах так званого "єдиного дня вогню".

На передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд. Одночасним вони нарощують мінно-вибухові загородження, зокрема з використанням заборонених протипіхотних мін російського виробництва.

Висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах,

– розповіли у розвідці.

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Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Головне управління розвідки України інформує.

У з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжуються активні заходи бойової підготовки.

Цього тижня у підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню".

Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва.

Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.