Боевики все чаще взрываются на собственных минах на Донбассе, – разведка
Источник:ГУР Минобороны
Украинская разведка фиксирует проведение активной боевой подготовки российских наемников на Донбассе. В то же время такие активные действия увеличивают количество боевиков, которые подрываются на собственных минах.
Чем занимаются боевики на Донбассе
На этой неделе оккупационные подразделения проводят занятия по тактической и огневой подготовке. Об этом ГУР заявило 25 января.
Читайте также Австралия не будет оказывать Украине военную помощь, но поможет в сфере кибербезопасности
Кроме того, российские наемники тренируются управлять огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".
На передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений. Одновременно они наращивают минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных противопехотных мин российского производства.
Высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах,
– рассказали в разведке.
Угроза российской эскалации: последние новости
- Несмотря на большую обеспокоенность партнеров Украины, секретарь СНБО утверждает, что Россия не нападет в ближайшее время, потому что это "физически невозможно".
- Однако в Пентагоне заявляют, что Кремль не планирует деэскалацию.
- США, Великобритания, Австралия и Германии приказали своим дипломатам или их родным покинуть Украину. Наш МИД считает такое решение неуместным.
- Из-за ситуации вокруг Украины президент Польши Анджей Дуда созвал на 28 января заседание Совета нацбезопасности.
- Министерство обороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии. Ведь угроза полномасштабного вторжения существует уже 8 лет. А тех войск агрессора, которые скопились возле наших границ, мало для нападения.
Это может вас заинтересовать – Украина и Запад готовятся к нападению России: видео
Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:
Главное управление разведки информирует.
В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные меры боевой подготовки.
На этой неделе в подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".
Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства.
Вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.