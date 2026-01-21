7,5 мільйона доларів Росія втратила у небі над Сумщиною: ЗСУ збили розвідувальний БпЛА "Форпост"
- Галицькі десантники знищили російський розвідувальний дрон "Форпост" вартістю 7,5 мільйонів доларів над Сумщиною.
- Це вже другий "Форпост", знищений зенітниками 80-ї бригади, перший був збитий влітку 2025 року.
Росія зазнала серйозних втрат в небі над Сумщиною. Там галицькі десантники знищили розвідувальний дрон вартістю 7,5 мільйона доларів.
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ. Вони також показали кадри знищення БпЛА.
Що відомо про знищення БпЛА "Форпост"?
Збитий безпілотник має назву "Форпост".
Зробити з коштовного та дефіцитного російського розвідувального дрона купу металолому змогли зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади 8-го корпусу ДШВ.
Днями цей ворожий "птах" вів розвідку позицій Сил оборони, але він був одразу знищений.
Збитий розвідувальний БпЛА "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї бригади. Перший борт Галицьким десантникам вдалося збити теж на Сумщині, влітку 2025 року,
– зауважили у ДШВ.
Довідково. БпЛА "Форпост" – це безпілотник, розроблений на основі ізраїльського дрона IAI Searcher. Він може підійматися на 7 кілометрів і долати відстань до 250 кілометрів.
Збиття БпЛА "Форпост": дивіться відео
Інші втрати Росії
Нещодавно Сили безпілотних систем уразили 6 засобів російської ППО за 48 годин на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя. Це була для Росії багатомільйонна втрата.
Також Сили оборони України атакували об'єкти окупаційної ППО у Криму. А у районі Донецька було знищено склад БпЛА.
Окрім того, українські дронарі вивели з ладу російську самохідну артилерійську установку на Запоріжжі.