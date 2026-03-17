Чи заважають розшук та штрафи від ТЦК бронюванню: пояснення адвоката

Наявність штрафу від ТЦК не завжди блокує бронювання працівника, однак може ускладнити сам процес. У більшості випадків роботодавцям доводиться спершу врегулювати порушення військового обліку.

У більшості випадків несплачений штраф за порушення правил військового обліку може створити проблеми під час оформлення бронювання, однак не є автоматичною підставою для відмови. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла військова адвокатка Тетяна Козян.

Чи заважають штрафи від ТЦК бронюванню?

За словами адвокатки, прямої заборони на бронювання у разі наявності адміністративного штрафу немає. Водночас ТЦК та СП вимагають належного ведення військового обліку, тому роботодавців часто зобов'язують усунути всі порушення та врегулювати питання зі штрафами. Щоб уникнути затримок у процедурі, Козян радить спочатку звернутися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних і закриття адміністративних питань. Лише після цього підприємство може повторно подати документи на бронювання працівника.

Водночас ігнорування штрафу не розв'язує проблему. Якщо постанова набрала законної сили, її необхідно або виконати шляхом сплати, або оскаржити в суді, маючи відповідні підстави та докази.

Окремо зазначається, що у березні 2026 року в застосунку Дія запрацює новий сервіс тимчасового бронювання строком на 45 днів. За словами заступниці міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, ця функція буде доступна навіть для осіб із неврегульованими питаннями в ТЦК.

Мета нововведення – забезпечити безперебійну роботу оборонного сектору та критичної інфраструктури. Підприємства зможуть оперативно бронювати працівників, а ті матимуть час для врегулювання своїх даних і можливих порушень військового обліку.

