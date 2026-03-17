Мешают ли розыск и штрафы от ТЦК бронированию: объяснение адвоката
- Наличие штрафа от ТЦК может усложнить процесс бронирования работника, но не является автоматическим основанием для отказа.
- С марта 2026 года в приложении Дія появится новый сервис временного бронирования на 45 дней, даже для лиц с неурегулированными вопросами в ТЦК.
Наличие штрафа от ТЦК не всегда блокирует бронирование работника, однако может усложнить сам процесс. В большинстве случаев работодателям приходится сначала урегулировать нарушения воинского учета.
В большинстве случаев неуплаченный штраф за нарушение правил воинского учета может создать проблемы при оформлении бронирования, однако не является автоматическим основанием для отказа. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала военный адвокат Татьяна Козян.
Мешают ли штрафы от ТЦК бронированию?
По словам адвоката, прямого запрета на бронирование при наличии административного штрафа нет. В то же время ТЦК и СП требуют надлежащего ведения воинского учета, поэтому работодателей часто обязывают устранить все нарушения и урегулировать вопрос со штрафами. Чтобы избежать задержек в процедуре, Козян советует сначала обратиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и закрытия административных вопросов. Только после этого предприятие может повторно подать документы на бронирование работника.
В то же время игнорирование штрафа не решает проблему. Если постановление вступило в законную силу, его необходимо или выполнить путем уплаты, или обжаловать в суде, имея соответствующие основания и доказательства.
Отдельно отмечается, что в марте 2026 года в приложении Дия заработает новый сервис временного бронирования сроком на 45 дней. По словам заместителя министра цифровой трансформации Валерия Коваль, эта функция будет доступна даже для лиц с неурегулированными вопросами в ТЦК.
Цель нововведения – обеспечить бесперебойную работу оборонного сектора и критической инфраструктуры. Предприятия смогут оперативно бронировать работников, а те будут иметь время для урегулирования своих данных и возможных нарушений воинского учета.
Что известно о мобилизации в марте 2026 года?
На фронт в марте могут попасть мужчины в возрасте 25 – 60 лет. Граждане с официальной отсрочкой через приложение Резерв+ или бронирование по месту работы не подлежат принудительной мобилизации, но могут вступить в армию добровольно.
В Украине прорабатывается механизм введения четких сроков службы для военных. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова, установить конечные сроки службы можно только после наличия достаточного количества людей для замены мобилизованных.
С 1 марта в Украине СЗВ более чем на трое суток является уголовным правонарушением. Военные могут вернуться к службе через резервные батальоны, и те, кто впервые оставил часть во время военного положения, могут быть освобождены от уголовной ответственности.