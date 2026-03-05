Їх майже немає: чи отримає Україна нові ракети до Patriot на тлі конфлікту з Іраном

Є певне занепокоєння щодо того, чи Україна й надалі буде отримувати ракети до ЗРК Patriot на тлі військової операції в Ірані. Все залежить від тривалості конфлікту.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Україна шукає різні шляхи, щоб надалі отримувати ракети до ЗРК Patriot. Важливо, що наша держава має досвід збиття "Шахедів". І це може сильно знадобитися.

Чи може Україна обміняти власні технології на ракети до Patriot?

За словами, у Сполучених Штатах та країнах Близького Сходу вже усвідомили загрозу від іранських "Шахедів". Це досить дивно, адже свого часу спецназ США захопив склад з "Шахедами" у Сирії. Американці розібрали його та згодом налагодили виробництво схожого безпілотника. Утім, вони все одно вважали його не настільки серйозною загрозою.

Україна ж має колосальний досвід у збитті таких безпілотників. Наша держава може співпрацювати з країнами Близького Сходу на цьому напрямку.

Чи буде обмін дронів на ракети PAC-3? В цьому я не зовсім впевнений. Тому що їх на Близькому Сході майже не залишилося. Тут може бути розмова лише, що найближчим часом буде поповнення арсеналів. Вони будуть розподілені. Щось піде на Близький Схід, щось – до України,

– сказав Криволап.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський допустив можливість обміну українських дронів-перехоплювачів на ракети PAC-3 до Patriot, які перехоплюють балістику, від країн Близького Сходу.

Чи вплинуть бойові дії в Ірані на постачання Patriot?