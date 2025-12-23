У Бурштині пролунав вибух: Прикарпаття атакують дрони
Росія завдає удару по Україні 23 грудня ударними дронами. Під час тривоги на Івано-Франківщині прогриміли вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Бурштин?
Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 05:57 23 грудня через загрозу ударів російський БпЛА.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на регіон.
БпЛА з Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини,
– написали військові.
Вже близько 06:16 у Бурштині місцеві почули звук вибуху. Проте наразі немає подробиць щодо наслідків ворожої атаки.
У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.