У Бурштині пролунав вибух: Прикарпаття атакують дрони

Росія завдає удару по Україні 23 грудня ударними дронами. Під час тривоги на Івано-Франківщині прогриміли вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Бурштин?

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 05:57 23 грудня через загрозу ударів російський БпЛА.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на регіон.

БпЛА з Тернопільщини у напрямку Івано-Франківщини,

– написали військові.

Вже близько 06:16 у Бурштині місцеві почули звук вибуху. Проте наразі немає подробиць щодо наслідків ворожої атаки.

У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.

Де ще лунали вибухи під час атаки?