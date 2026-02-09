Бурштинська ТЕС відновлює роботу після атаки Росії: мешканців просять про допомогу
- Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла після обстрілу 7 лютого, а температура теплоносія досягла 55 градусів за Цельсієм.
- Місцевих мешканців просять про допомогу з розповітрюванням систем через нестачу працівників для швидшого відновлення гідравлічного режиму.
Бурштинська теплоелектростанція на Івано‑Франківщині частково відновила подачу тепла. Вона зазнала серйозних пошкоджень під час масованої атаки російських військ у ніч на 7 лютого.
Місцевих жителів просять допомогти для пришвидшення процесу. Про це повідомляє мер Бурштина Василь Андрієшин.
У якому стані перебуває Бурштинська ТЕС зараз?
Бурштинська ТЕС у понеділок, 9 лютого 2026 року, частково відновила подачу тепла після зупинки, яка сталася внаслідок обстрілу 7 лютого.
За даними мера, температура теплоносія зранку становила близько 55 градусів за Цельсієм, і до кінця доби планують вийти на нормативні показники.
Місцевих жителів просять допомогти з розповітрюванням внутрішніх систем, щоб пришвидшити відновлення гідравлічного режиму через нестачу працівників у керівних компаніях.
Також у місті тимчасово працюють дистанційно освітні заклади, а дошкільні заклади організували чергові групи із додатковим обігрівом для дітей.
Що відомо про атаку на ТЕС?
- У ніч на 7 лютого 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вони випустили понад 400 дронів та близько 40 ракет, намагаючись зламати роботу енергосистеми.
- Бурштинська ТЕС зазнала серйозних пошкоджень після обстрілів ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, через що її робота була повністю зупинена.
- Внаслідок цього місто тимчасово залишилося без централізованого тепла та гарячої води, а також були перебої з водопостачанням.
До вирішення ситуації місцева влада організувала роботу котелень потужністю 8 МВт та 10 МВт для часткового обігріву населення без гарячої води, особливо в приватному секторі та багатоповерхівках.