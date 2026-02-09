Бурштынская ТЭС возобновляет работу после атаки России: жителей просят о помощи

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области частично возобновила подачу тепла. Она получила серьезные повреждения во время массированной атаки российских войск в ночь на 7 февраля.

Местных жителей просят помочь для ускорения процесса. Об этом сообщает мэр Бурштына Василий Андриешин.

В каком состоянии находится Бурштынская ТЭС сейчас?

Бурштынская ТЭС в понедельник, 9 февраля 2026 года, частично возобновила подачу тепла после остановки, которая произошла в результате обстрела 7 февраля.

По данным мэра, температура теплоносителя утром составляла около 55 °C, и до конца суток планируют выйти на нормативные показатели.

Местных жителей просят помочь с развоздушиванием внутренних систем, чтобы ускорить восстановление гидравлического режима из-за недостатка работников в управляющих компаниях.

Также в городе временно работают дистанционно образовательные учреждения, а дошкольные учреждения организовали дежурные группы с дополнительным обогревом для детей.

Что известно об атаке на ТЭС?