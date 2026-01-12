5G вже працює в Україні: чи зростуть тарифи Київстар, Vodafone та lifecell

У Львові стартував пілотний проєкт із запуску технології 5G. Мобільні оператори в Україні доклали багатьох зусиль для цього та розповіли, чи зміниться вартість тарифів для українців.

Чи зміняться тарифи після запуску технології 5G?

Перед запуском пілотної зони у Львові оператори реалізували масштабну підготовку, це потенційно може вплинути на зростання цін, пише 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

CEO Київстар Олександр Комаров: Для абонентів Київстар, які користуються 5G, зберігаються умови їхнього теперішнього тарифного плану.

СЕО Vodafone Ольга Устинова: Запуск 5G не означає автоматичного зростання цін. Клієнти Vodafone користуватимуться новою технологією в межах своїх 4G-тарифів без доплат, у перспективі спеціальні пропозиції можуть з'явитися для бізнесу чи специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість.

Керівник lifecell Михайло Шелемба: На етапі тестування у lifecell не планують змінювати тарифи, зазначив керівник компанії Михайло Шелемба.

Що буде далі?

У разі успішних перших днів тестування у Львові й отримання додаткових дозволів запуск 5G запланований у Бородянці в січні 2026 року та в Харкові в лютому 2026 року.

Наступними містами можуть стати Київ і Одеса. Базові станції там планують розміщувати в центральних районах із високою концентрацією користувачів, а також у спеціальних зонах за запитом бізнесу.

Загалом пілотні проєкти триватимуть до грудня 2026 року з можливістю продовження.

Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у січні?