Тіньовий алкоголь і сигарети "з'їли" 30 мільярдів з бюджету: буде нова система контролю

Щороку через тіньовий ринок алкоголю та сигарет український бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень. Лише нелегальний обіг підакцизної продукції, за різними оцінками, обходиться державі приблизно у 30 мільярдів гривень на рік.

Яка ситуація з тіньовим ринком сигарет?

Найбільше проблем – на ринку сигарет, однак ситуація з алкоголем теж залишається критичною, пише 24 Канал.

Ще у 2023 році аудитори KPMG поставили Україну на друге місце в Європі за масштабами нелегальної торгівлі сигаретами. Гірша ситуація була лише у Франції. За оцінками компанії, у 2022 році частка тіньового ринку сигарет сягала майже 20%, а втрати бюджету оцінювалися у 636 мільйонів євро.

Проблема не зникла і зараз:

Дослідження Kantar Україна, оприлюднене восени торік, показало, що 17,8% ринку сигарет досі перебуває “в тіні”.

У цифрах це приблизно 5 мільярдів нелегальних сигарет.

Скільки грошей втрачає бюджет через тіньовий алкоголь?

Не краща ситуація й на алкогольному ринку. За даними за 11 місяців минулого, надходження до бюджету від виробників лікеро-горілчаної продукції залишалися низькими, попри підвищення акцизів. Про це раніше повідомляв голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

До слова, наприкінці лютого цьогоріч правоохоронці викрили масштабне нелегальне виробництво алкоголю. За інформацією Бюро економічної безпеки, організована група виготовляла продукцію без ліцензій та акцизних марок. Під час обшуків вилучили близько 50 тонн спирту та ще 3 тонни готового алкоголю.

Експертка Зоряна Стецюк у коментарі для 24 Каналу заявила, що лише через нелегальний ринок тютюну держава щороку втрачає до 30 мільярдів гривень. Ще мільярди гривень бюджет недоотримує через тіньовий алкоголь.

Зоряна Стецюк Заступниця Міністра цифрової трансформації Це великі кошти, які мали б працювати на державу, а не на нелегальний сектор.

За словами Стецюк, дослідження CASE Україна показує, що тільки через тіньовий ринок алкоголю бюджет недоотримав 11,84 мільярда гривень у 2022 році. При цьому рівень тіньового споживання алкоголю оцінюють у 34 – 36%.

Як еАкциз має змінити ситуацію?

Повноцінний запуск системи еАкциз запланований на 1 листопада цьогоріч. Водночас запуск відбуватиметься поетапно: зараз система проходить тестування разом із бізнесом, у серпні планують додаткове тестове середовище, а восени – відкриття реєстрації користувачів.

Уряд очікує, що еАкциз допоможе скоротити втрати бюджету та зробить ринок більш прозорим.

Ми вже бачимо масштаб проблеми – понад 30 мільярдів гривень втрат. Відповідно, економічний ефект від еАкцизу вимірюватиметься тим, яку частину цих втрат держава зможе повернути завдяки прозорішому обігу,

– додає Стецюк.

Окрім боротьби з тіньовим ринком, запуск еАкцизу розглядають і як частину євроінтеграційних реформ України.

Що це означає?

Тіньовий ринок означає не лише втрати бюджету, а й посилення нелегального бізнесу, проблеми з якістю продукції та нерівні умови для легальних виробників. Кошти, які держава недоотримує через несплату акцизів, могли б спрямовуватися на армію, соціальні програми, медицину чи відновлення інфраструктури. Запуск еАкцизу має зробити ринок прозорішим та ускладнити роботу нелегальних виробників.

Зауважте! Проблема тіньового ринку алкоголю та сигарет давно стала однією з найбільших фінансових втрат для України. В умовах війни та дефіциту бюджету держава намагається перекрити схеми, через які щороку зникають десятки мільярдів гривень. Саме тому запуск еАкцизу розглядають не просто як технічну реформу, а як спробу змінити правила гри на одному з найбільш проблемних ринків країни.

Як акциз впливає на ціни?

З 1 квітня в Україні відбулося підвищення акцизу на сигарети на 10%, яке дещо позначиться на роздрібній ціні. Однак основне здорожчання чекає попереду. Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За минулий рік у нас вже близько 80 євро, теперішній рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет,

– припускає експерт.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, підвищення акцизу в Україні відбувається, аби Україна не стала в Європі "анклавом дешевих сигарет", куди їхатимуть купувати громадяни сусідніх країн. Наявність значно дешевших сигарет в Україні була болючим питанням для європейських сусідів, каже експерт.

Підвищення акцизу на тютюнові вироби додає надходжень до держбюджету, але й впливає на тіньову частку ринку сигарет. За словами економіста Олега Гетмана, нині в Україні її оцінюють у близько 17%, а цей відсоток міг би бути вищим, якби не робота правоохоронців, податківців та законодавців.

Ціною неймовірних зусиль правоохоронних органів, ТСК з питань економічної безпеки, податкових органів зараз тінь вдається тримати в межах 16 – 17%. Це достатньо багато. Коли акциз був невеликим років 5 тому, тіньова частка становила 3 – 5%. При збільшенні акцизів зростає розрив між виробництвом "сірої" пачки й пачки зі сплаченими податками. Зараз він складає майже 100 гривень,

– говорить Олег Гетман.

Які збитки приносять державі тіньові схеми?