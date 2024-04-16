Рітейлер "Ашан" спростував інформацію про вихід з російського ринку. Компанія планує продовжувати свою діяльність в Росії та розвивати мережу.

Що відбувається з "Ашан"

"Ашан рітейл Росія" стверджує, що не планує припиняти діяльність на території країни-агресора і навіть збирається розвивати нові напрямки роботи, передають російські ЗМІ.

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Відповідну заяву "Ашан" зробив на тлі останніх новин про угоди на ринку нерухомості. Раніше стало відомо, що французька компанія Ceetrus, що входить до групи Auchan Holding, завершила угоду з продажу російських активів.

! "Ашан" зазначає, що угоди третіх компаній щодо зміни засновників ніяк не впливають на діяльність рітейлера.

Компанія нагадує, що розділення прав власності на об'єкти нерухомості "Ашана" в Росії відбулося ще у 2012 році: з того часу права власності на торгові галереї у власних об'єктах рітейлера були оформлені на іншу компанію.

Зміна засновників, як і будь-які інші структурні чи організаційні зміни, що відбуваються у сторонніх компаніях, ніяк не впливають на діяльність компанії "Ашан" у Росії,

– стверджують у компанії.

Рітейлер також нагадує, що з 2023 року "Ашан ритейл Росія" працює на російському ринку автономно від материнської компанії.

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